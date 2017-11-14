Американские СМИ обрушились на Трампа из-за беседы с Путиным

В либеральных американских СМИ вовсю раскручивается скандал
из-за встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным во Вьетнаме. Журналисты обвинили президента США буквально во всех смертных грехах и в очередной раз заявили, что ему пора в отставку.
Издания наперебой твердят: Трамп верит Путину, но не верит своим собственным спецслужбам. Это значит, что он либо в сговоре с русскими, либо не понимает, что происходит и, следовательно, нарушает клятву президента США или не способен управлять страной. И выход для такого президента один — импичмент.
После такой атаки Трамп уже поспешил добавить, что он верит выводам американской разведки, но считает, что необходимо двигаться дальше.
Дональд Трамп, президент США: Когда уже все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией это здорово, а не плохо. Играть в политику — плохо для нашей страны. Я хочу решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом. И Россия может очень сильно помочь!
Впрочем, вряд ли в Америке прислушаются к этим словам. Несколько часов назад сенатор Джон МакКейн опубликовал письменное заявление с критикой Трампа и его желания наладить отношения с Россией.
Напомним, ранее экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Дональд Трамп боится Владимира Путина.
Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ: «Путин очень умно играл над желанием Трампа быть польщенным… Еще я думаю, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится, что именно может всплыть в результате расследования (о приписываемом России вмешательстве в выборы)».
В Кремле слова экс-главы ЦРУ о влиянии Путина на Трампа назвали ошибочными.
После такой атаки Трамп уже поспешил добавить, что он верит выводам американской разведки, но считает, что необходимо двигаться дальше.
Дональд Трамп, президент США: Когда уже все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией это здорово, а не плохо. Играть в политику — плохо для нашей страны. Я хочу решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом. И Россия может очень сильно помочь!
Впрочем, вряд ли в Америке прислушаются к этим словам. Несколько часов назад сенатор Джон МакКейн опубликовал письменное заявление с критикой Трампа и его желания наладить отношения с Россией.
Напомним, ранее экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Дональд Трамп боится Владимира Путина.
Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ: «Путин очень умно играл над желанием Трампа быть польщенным… Еще я думаю, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится, что именно может всплыть в результате расследования (о приписываемом России вмешательстве в выборы)».
В Кремле слова экс-главы ЦРУ о влиянии Путина на Трампа назвали ошибочными.
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