В Кремле назвали ошибочными слова экс-главы ЦРУ о влиянии Путина на Трампа

США до сих пор находятся под впечатлением от предыдущего саммита АТЭС, который состоялся на прошлой неделе во Вьетнаме. Америку впечатлила недолгая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла, что называется, на ногах.
Эту короткую беседу активно обсуждают на телевидении. И, в частности, на канале CNN, который известен своими антитрамповскими настроениями. Прокомментировать встречу двух лидеров в студию пригласили ярых противников Трампа — бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера.
Как и ожидалось, их негативную реакцию вызвали слова Трампа о его хороших отношениях с Путиным, а также о необходимости сотрудничества с Москвой и о том, что вопросы о возможном вмешательстве России в американские выборы оскорбляют российского президента. Бывший руководитель ЦРУ легко нашел объяснение заявлениям, которые сделал президент США. Даже любителям теорий заговора оно вряд ли может показаться хоть сколько-нибудь реальным.
Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ: «Путин очень умно манипулирует желанием Трампа быть польщенным. Я думаю, Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится, что именно может всплыть в результате расследования. В отношениях с русскими Трампом движет либо наивность, либо невежество, либо страх».
В Кремле уже отреагировали на эти слова и назвали их ошибочными. К слову, в том же интервью Бреннан высказал мнение, что с ходом расследования дела о так называемом вмешательстве Москвы в американские выборы мир ждут новые откровения. Правда, неясно, о чем речь, ведь разнообразные комиссии и ведомства ведут следствие уже почти год. И за это время никаких доказательств российского вмешательства предоставить так и не смогли.
Как и ожидалось, их негативную реакцию вызвали слова Трампа о его хороших отношениях с Путиным, а также о необходимости сотрудничества с Москвой и о том, что вопросы о возможном вмешательстве России в американские выборы оскорбляют российского президента. Бывший руководитель ЦРУ легко нашел объяснение заявлениям, которые сделал президент США. Даже любителям теорий заговора оно вряд ли может показаться хоть сколько-нибудь реальным.
Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ: «Путин очень умно манипулирует желанием Трампа быть польщенным. Я думаю, Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится, что именно может всплыть в результате расследования. В отношениях с русскими Трампом движет либо наивность, либо невежество, либо страх».
В Кремле уже отреагировали на эти слова и назвали их ошибочными. К слову, в том же интервью Бреннан высказал мнение, что с ходом расследования дела о так называемом вмешательстве Москвы в американские выборы мир ждут новые откровения. Правда, неясно, о чем речь, ведь разнообразные комиссии и ведомства ведут следствие уже почти год. И за это время никаких доказательств российского вмешательства предоставить так и не смогли.
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