Паутина-11
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Паутина-11
    Число жертв землетрясения в Иране превысило 400. Ирак, Иран, землетрясения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло жертв землетрясения в Иране превысило 400

    Число жертв землетрясения в Иране превысило 400

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    Число жертв землетрясения в Иране превысило 400

    Число жертв землетрясения в Иране превысило 400

    Число жертв землетрясения в Иране превысило 400
    • Фото: Associated Press © 2017, Farzad Menati

      • Появились обновленные данные о погибших и пострадавших в результате мощного землетрясения в Иране и Ираке.

      Согласно последним данным, разрушительное землетрясение, произошедшее на границе двух стран Ближнего Востока, унесло жизни 407 человек. Вероятно, эта цифра увеличится: поисковые операции под завалами разрушенных зданий продолжаются.

      Также, как сообщает Press TV в своем Twitter, около 6,7 тыс. человек получили ранения.




      смотретьЧисло погибших при землетрясении в Иране и Ираке превысило 380
      Число погибших при землетрясении в Иране и Ираке превысило 380
      Землетрясение произошло в воскресенье вечером на границе Ирана и Ирака. Оно привело к разрушениям в восьми городах и 526 деревнях в западной иранской провинции Керманшах.

      смотретьПри мощном землетрясении в Иране пострадали 2500 человек
      При мощном землетрясении в Иране пострадали 2500 человек
      Свои соболезнования президентам двух стран выразил Владимир Путин. Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. А в МЧС России предложили помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

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