Число жертв землетрясения в Иране превысило 400

Появились обновленные данные о погибших и пострадавших в результате мощного землетрясения в Иране и Ираке.
Согласно последним данным, разрушительное землетрясение, произошедшее на границе двух стран Ближнего Востока, унесло жизни 407 человек. Вероятно, эта цифра увеличится: поисковые операции под завалами разрушенных зданий продолжаются.
Также, как сообщает Press TV в своем Twitter, около 6,7 тыс. человек получили ранения.
Землетрясение произошло в воскресенье вечером на границе Ирана и Ирака. Оно привело к разрушениям в восьми городах и 526 деревнях в западной иранской провинции Керманшах.
Свои соболезнования президентам двух стран выразил Владимир Путин. Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. А в МЧС России предложили помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Также, как сообщает Press TV в своем Twitter, около 6,7 тыс. человек получили ранения.
#IraqEarthquake UPDATE— Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) 13 ноября 2017 г.
Death toll from major quake in western #Iran rises to 407, with over 6,700 injured. pic.twitter.com/gYjo2aAOhR
Землетрясение произошло в воскресенье вечером на границе Ирана и Ирака. Оно привело к разрушениям в восьми городах и 526 деревнях в западной иранской провинции Керманшах.
Свои соболезнования президентам двух стран выразил Владимир Путин. Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. А в МЧС России предложили помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Комментарии