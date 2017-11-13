Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Названы кандидаты в список СМИ-иноагентов в России. Госдума, журналистика, законодательство, НКО, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазваны кандидаты в список СМИ-иноагентов в России

    Названы кандидаты в список СМИ-иноагентов в России

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    Названы кандидаты в список СМИ-иноагентов в России

    Названы кандидаты в список <nobr>СМИ-иноагентов</nobr> в России

      CNN, «Радио Свобода», «Голос Америки» и немецкий телеканал Deutsche Welle могут попасть под действие закона о СМИ — иностранных агентах, проект которого разрабатывают в Госдуме.

      Депутат Андрей Исаев сообщил, что поправки будут касаться СМИ, которые финансируются иностранными правительствами и активно действуют на территории России.

      Андрей Исаев: «Например, есть такое замечательное „Радио Свобода“, которое раньше себя называло независимой радиостанцией, финансируемое конгрессом США. Есть ряд других структур, которые активно работают на территории РФ и которые могут быть иностранными агентами. Могут, подчеркиваю».

      Законопроект должен стать симметричным ответом на действия США в отношении телеканала RT.

      Санкции к СМИ-иноагентам в РФ будут применяться в соответствии с уже существующим законом об НКО, пояснил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Дополнительные меры вводить не планируется.

      Согласно закону об НКО-иноагентах, организации, участвующие в политической деятельности и получающие финансирование из-за рубежа, должны зарегистрироваться в Минюсте РФ в качестве «иностранных агентов». С июля 2014 года Минюст имеет право в принудительном порядке включать в реестр организации, получающие иностранное финансирование, но не подавшие соответствующих заявлений. Решение ведомства может быть обжаловано в суде.

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