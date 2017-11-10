Вячеслав Володин обвинил американские СМИ в неприкрытом вмешательстве во внутренние дела РФ.
Спикер Госдумы подчеркнул, что российский закон об иностранных агентах не распространяется на СМИ, а США планируют признать иноагентами телеканал RT и агентство Sputnik. Эти требования Володин безосновательным, отметив, что США не позволяют российским СМИ развиваться и увеличивать аудиторию.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «В этой связи было бы правильно нашим профильным комитетам выработать зеркальные предложения, которые позволили бы, с нашей стороны, сделать шаги, защищающие граждан нашей страны, нашу страну от неприкрытого вмешательства, которое сегодня развернули американские СМИ на территории России».
При этом Володин заявил, что Россия только реагирует на шаги США, хотя «все действия американских СМИ говорят о том, что их политика и позиция абсолютно недружественная, и это вмешательство абсолютно неприкрытое», передает «Интерфакс».
Также Володин предложил поручить координировать работу по разработке ответных мер вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Кроме того, к работе следует подключить думские комитеты по информационной политике, законодательству и безопасности.
В свою очередь Толстой отметил, что в рамках зеркальных мер Госдума может принять закон, приравнивающий американские СМИ, работающие в России, к иностранным агентам, сообщает ТАСС.
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Будут приняты зеркальные меры, которые будут накладывать те же ограничения, которые сегодня пытаются наложить на российские СМИ американцы, исходя из закона 1938 года об иностранных агентах».
Напомним, ранее стало известно, что американский Минюст потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. В ответ глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что Россия зеркально ответит на требование властей США. А в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что власти США своими требованиями к телеканалу RT демонстрируют пример применения двойных стандартов, а также сознательно идут по пути ухудшения отношений.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «В этой связи было бы правильно нашим профильным комитетам выработать зеркальные предложения, которые позволили бы, с нашей стороны, сделать шаги, защищающие граждан нашей страны, нашу страну от неприкрытого вмешательства, которое сегодня развернули американские СМИ на территории России».
При этом Володин заявил, что Россия только реагирует на шаги США, хотя «все действия американских СМИ говорят о том, что их политика и позиция абсолютно недружественная, и это вмешательство абсолютно неприкрытое», передает «Интерфакс».
Также Володин предложил поручить координировать работу по разработке ответных мер вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Кроме того, к работе следует подключить думские комитеты по информационной политике, законодательству и безопасности.
В свою очередь Толстой отметил, что в рамках зеркальных мер Госдума может принять закон, приравнивающий американские СМИ, работающие в России, к иностранным агентам, сообщает ТАСС.
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Будут приняты зеркальные меры, которые будут накладывать те же ограничения, которые сегодня пытаются наложить на российские СМИ американцы, исходя из закона 1938 года об иностранных агентах».
Напомним, ранее стало известно, что американский Минюст потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. В ответ глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что Россия зеркально ответит на требование властей США. А в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что власти США своими требованиями к телеканалу RT демонстрируют пример применения двойных стандартов, а также сознательно идут по пути ухудшения отношений.
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