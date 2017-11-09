Глава Минкомсвязи: Россия зеркально ответит на решение США признать RT иноагентом

Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом, видит в этих действиях проявление антироссийской истерии, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
Ранее Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Никифоров ответил в свою очередь на вопрос, какими мерами Россия ответит на решение США признать RT иноагентом.
Николай Никифоров: «Президент на этот вопрос отвечал. Это зеркальные и незамедлительные меры. Надо смотреть конкретные формулировки. Так очень сложно по медийным заголовкам судить, нужно посмотреть документ, о чем идет речь. Потому что вообще логика того, о чем говорят наши американские партнеры, пока не очень поддается логичной юридической оценке. На мой взгляд, это очередное проявление общей антироссийской истерии, а не какого-то конструктивного правового диалога».
Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что власти США своими требованиями к телеканалу RT демонстрируют пример применения двойных стандартов, а также сознательно идут по пути ухудшения отношений с Москвой. В диппредставительстве также отметили, что в отношении зарубежных СМИ, производящих новостную продукцию в США, такие требования до сих пор не выдвигались.
Николай Никифоров: «Президент на этот вопрос отвечал. Это зеркальные и незамедлительные меры. Надо смотреть конкретные формулировки. Так очень сложно по медийным заголовкам судить, нужно посмотреть документ, о чем идет речь. Потому что вообще логика того, о чем говорят наши американские партнеры, пока не очень поддается логичной юридической оценке. На мой взгляд, это очередное проявление общей антироссийской истерии, а не какого-то конструктивного правового диалога».
Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что власти США своими требованиями к телеканалу RT демонстрируют пример применения двойных стандартов, а также сознательно идут по пути ухудшения отношений с Москвой. В диппредставительстве также отметили, что в отношении зарубежных СМИ, производящих новостную продукцию в США, такие требования до сих пор не выдвигались.
Комментарии