Паутина-11
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Паутина-11

    Глава Минкомсвязи: Россия зеркально ответит на решение США признать RT иноагентом

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Глава Минкомсвязи: Россия зеркально ответит на решение США признать RT иноагентом

    Глава Минкомсвязи: Россия зеркально ответит на решение США признать RT иноагентом

    Глава Минкомсвязи: Россия зеркально ответит на решение США признать RT иноагентом
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом, видит в этих действиях проявление антироссийской истерии, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

    Ранее Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Никифоров ответил в свою очередь на вопрос, какими мерами Россия ответит на решение США признать RT иноагентом.

    Николай Никифоров: «Президент на этот вопрос отвечал. Это зеркальные и незамедлительные меры. Надо смотреть конкретные формулировки. Так очень сложно по медийным заголовкам судить, нужно посмотреть документ, о чем идет речь. Потому что вообще логика того, о чем говорят наши американские партнеры, пока не очень поддается логичной юридической оценке. На мой взгляд, это очередное проявление общей антироссийской истерии, а не какого-то конструктивного правового диалога».

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    Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что власти США своими требованиями к телеканалу RT демонстрируют пример применения двойных стандартов, а также сознательно идут по пути ухудшения отношений с Москвой. В диппредставительстве также отметили, что в отношении зарубежных СМИ, производящих новостную продукцию в США, такие требования до сих пор не выдвигались.

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