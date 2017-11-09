Паутина-11
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Паутина-11

    «Двойные стандарты»: в посольстве РФ прокомментировали ультиматум США телеканалу RT

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    «Двойные стандарты»: в посольстве РФ прокомментировали ультиматум США телеканалу RT

    «Двойные стандарты»: в посольстве РФ прокомментировали ультиматум США телеканалу RT

    В посольстве России в Вашингтоне прокомментировали требование американского Минюста к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

    Власти США своими требованиями к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве иноагента демонстрируют пример применения двойных стандартов, а также сознательно идут по пути ухудшения отношений с Москвой. Об этом говорится в распространенном комментарии посольства России в Вашингтоне.

    Посольство России в Вашингтоне: «Структурам RT в США все же поставили ультиматум — зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Иначе грозят начать аресты сотрудников и заблокировать счета. Нормальная работа журналистского коллектива RT в США уже нарушена».

    В диппредставительстве также отметили, что в отношении зарубежных СМИ, производящих новостную продукцию в США, такие требования до сих пор не выдвигались, сообщает ТАСС.

    Посольство России в Вашингтоне: «Американские власти создали опасный прецедент, продемонстрировав очередной пример двойных стандартов».

    смотретьСимоньян: RT вынужденно зарегистрируется в США в качестве иноагента
    Симоньян: RT вынужденно зарегистрируется в США в качестве иноагента
    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что филиал телеканала в США вынужденно зарегистрируется в качестве иноагента.

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