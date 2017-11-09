«Двойные стандарты»: в посольстве РФ прокомментировали ультиматум США телеканалу RT

В посольстве России в Вашингтоне прокомментировали требование американского Минюста к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
Власти США своими требованиями к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве иноагента демонстрируют пример применения двойных стандартов, а также сознательно идут по пути ухудшения отношений с Москвой. Об этом говорится в распространенном комментарии посольства России в Вашингтоне.
Посольство России в Вашингтоне: «Структурам RT в США все же поставили ультиматум — зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Иначе грозят начать аресты сотрудников и заблокировать счета. Нормальная работа журналистского коллектива RT в США уже нарушена».
В диппредставительстве также отметили, что в отношении зарубежных СМИ, производящих новостную продукцию в США, такие требования до сих пор не выдвигались, сообщает ТАСС.
Посольство России в Вашингтоне: «Американские власти создали опасный прецедент, продемонстрировав очередной пример двойных стандартов».
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что филиал телеканала в США вынужденно зарегистрируется в качестве иноагента.
Посольство России в Вашингтоне: «Структурам RT в США все же поставили ультиматум — зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Иначе грозят начать аресты сотрудников и заблокировать счета. Нормальная работа журналистского коллектива RT в США уже нарушена».
В диппредставительстве также отметили, что в отношении зарубежных СМИ, производящих новостную продукцию в США, такие требования до сих пор не выдвигались, сообщает ТАСС.
Посольство России в Вашингтоне: «Американские власти создали опасный прецедент, продемонстрировав очередной пример двойных стандартов».
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что филиал телеканала в США вынужденно зарегистрируется в качестве иноагента.
Комментарии