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Паутина-11
    Симоньян: RT вынужденно зарегистрируется в США в качестве иноагента. Интернет, соцсети, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСимоньян: RT вынужденно зарегистрируется в США в качестве иноагента

    Симоньян: RT вынужденно зарегистрируется в США в качестве иноагента

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    Симоньян: RT вынужденно зарегистрируется в США в качестве иноагента

    Симоньян: RT вынужденно зарегистрируется в США в качестве иноагента

    Симоньян: RT вынужденно зарегистрируется в США в качестве иноагента

      Американские власти сделали новый шаг в информационной войне против России.

      Министерство юстиции США потребовало от американского филиала телекомпании RT в срочном порядке до понедельника, 13-го ноября, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае его банковские счета могут быть заморожены, а руководитель арестован. Маргарита Симоньян расценила это требование как попытку ликвидировать неудобный для американских властей источник альтернативной информации.

      Маргарита Симоньян, главный редактор RT и Sputnik: «Страна показала себя не с лучшей своей стороны и показала с такой легкостью. Она отказывается от тех ценностей, которые она столетиями провозглашала, это говорит о том, что этих самых ценностей, наверное, и не было. Легко говорить „мы ценим свободу слова“, когда все говорят одно и то же. А когда появляется голос, который говорит что-то другое, свободу слова уважать трудно, потому что этому голосу надо позволить это говорить, надо его слушать. Нравится это тебе или не нравится».

      В RT также заявили, что будут вынуждены принять статус иноагента, хоть и категорически не согласны с этим.

      Маргарита Симоньян: «Американский Минюст нам не оставил выбора: юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании, в общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет. Между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию, хотя, безусловно, мы категорически не согласны с этим требованием».

      Полное интервью с главным редактором RT и Sputnik Маргаритой Симоньян о ситуации с телеканалом смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье, 12 ноября, в 19:00 на НТВ и НТВ.Ru.

      Напомним, закон об иностранных агентах был принят в США в 1938 году и до сих пор не применялся ни к одному средству массовой информации. Ссылаясь на этот закон, власти США могут потребовать от компании раскрытия конфиденциальных сведений и личных данных сотрудников.

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