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    Жителя Архангельской области будут судить за зверское убийство кошки

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    Жителя Архангельской области будут судить за зверское убийство кошки

    Жителя Архангельской области будут судить за зверское убийство кошки

    Житель города Котлас Архангельской области обвиняется в жестоком убийстве кошки.

    Как сообщает прокуратура региона, убийство животного произошло в сентябре этого года.

    Из сообщения прокуратуры: «Установлено, что в один из вечеров обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из хозяйственных построек соорудил петлю из электрического провода, надел на шею кошки, которую взял у своей знакомой, подвесил животное и нанес ему несколько ударов ножом. От полученных ранений кошка погибла».

    По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Как констатирует надзорное ведомство, 31-летний мужчина «действовал из хулиганских побуждений и пренебрегал нормами морали, правилами поведения, а также осознавал противоправный характер своих действий». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

    Ранее аналогичный случай произошел в Коми, где 37-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запер кота своей девушки в стиральной машине и включил ее. Гибель животного ухтинец снимал на камеру мобильного телефона, впоследствии выложив запись в социальную сеть.

    На днях в Госдуме предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. С такой инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем профильного комитета по экологии и защите окружающей среды Владимиром Бурматовым. За жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, живодеров предлагают наказывать штрафом в размере до 80 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 360 часов или даже лишением свободы на срок до трех лет.

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