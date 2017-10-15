Пьяный ухтинец зверски убил кота в стиральной машине

В СМИ обсуждают жестокий поступок
37-летнего жителя Ухты. Нетрезвый мужчина запер кота в стиральной машинке и включил ее.
Зверское убийство животного произошло ночью 13 октября. Коту перемолотило все кости в результате получасовой стирки. Шанса выжить у несчастного просто не было. Живодер еще и снял это на видео, а запись отправил своей подруге.
На кадрах слышны душераздирающие крики кота, который не в силах выбраться из западни.
Подружка жителя Ухты заявила на него в полицию. Вместе со стражами порядка она пришла к теперь уже бывшему возлюбленному и забрала все свои вещи, сообщает сайт «Комсомольской правды».
На кадрах слышны душераздирающие крики кота, который не в силах выбраться из западни.
Подружка жителя Ухты заявила на него в полицию. Вместе со стражами порядка она пришла к теперь уже бывшему возлюбленному и забрала все свои вещи, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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