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    Пьяный ухтинец зверски убил кота в стиральной машине

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    • Фото: Иван Васильев /vk.com
    Пьяный ухтинец зверски убил кота в стиральной машине

    Пьяный ухтинец зверски убил кота в стиральной машине

    Пьяный ухтинец зверски убил кота в стиральной машине
  • Фото: Иван Васильев /vk.com

    • В СМИ обсуждают жестокий поступок 37-летнего жителя Ухты. Нетрезвый мужчина запер кота в стиральной машинке и включил ее.

    Зверское убийство животного произошло ночью 13 октября. Коту перемолотило все кости в результате получасовой стирки. Шанса выжить у несчастного просто не было. Живодер еще и снял это на видео, а запись отправил своей подруге.

    На кадрах слышны душераздирающие крики кота, который не в силах выбраться из западни.

    Подружка жителя Ухты заявила на него в полицию. Вместе со стражами порядка она пришла к теперь уже бывшему возлюбленному и забрала все свои вещи, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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