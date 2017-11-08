В Думу внесли законопроект об ужесточении наказания живодеров

В Госдуме предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. С такой инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем профильного комитета по экологии и защите окружающей среды Владимиром Бурматовым.
За жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, живодеров предлагают наказывать штрафом в размере до 80 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 360 часов или даже лишением свободы на срок до трех лет.
Авторы законопроекта также предлагают применять более суровые меры к тем, кто издевается над животными в присутствии детей или размещает фото и видео в Сети. В этом случае предлагается увеличить размер штрафа до 300 тысяч рублей, а срок заключения до пяти лет.
В документе отмечается, что жестокость по отношению к животным, причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали и поэтому отнесение этого преступления в действующей статье УК к преступлениям небольшой тяжести нарушает принцип справедливости.
Информация о жестоком обращении с животными все чаще стала появляться в Сети. Так в конце октября в Интернете появилась видеозапись, на которой москвичка избивает кота и кидает его об стену якобы за то, что он порвал дорогие шторы. Видео вызвало волну возмущения. Записью заинтересовалась полиция, по факту инцидента была начата проверка.
Авторы законопроекта также предлагают применять более суровые меры к тем, кто издевается над животными в присутствии детей или размещает фото и видео в Сети. В этом случае предлагается увеличить размер штрафа до 300 тысяч рублей, а срок заключения до пяти лет.
В документе отмечается, что жестокость по отношению к животным, причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали и поэтому отнесение этого преступления в действующей статье УК к преступлениям небольшой тяжести нарушает принцип справедливости.
Информация о жестоком обращении с животными все чаще стала появляться в Сети. Так в конце октября в Интернете появилась видеозапись, на которой москвичка избивает кота и кидает его об стену якобы за то, что он порвал дорогие шторы. Видео вызвало волну возмущения. Записью заинтересовалась полиция, по факту инцидента была начата проверка.
Комментарии