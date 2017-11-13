На Филиппинах демонстранты сожгли чучело Трампа: видео

На Филиппинах президента США Дональда Трампа, прибывшего для участия в саммите Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии, встретили протестами.
Демонстранты кричали: «США империалисты!», «Стоп американская военная машина!».
Участники протестной акции принесли огромную картонную конструкцию с лицом Трампа и руками в виде фашистской свастики. «Кукла» держала сумку с деньгами, пистолет, ракету с ядерной боеголовкой и бульдозер. Под антиамериканские слоганы чучело сожгли.
Организаторы протеста заявили, что в акции приняли участие около трех тысяч человек. Данных о пострадавших нет.
Президент США Дональд Трамп прибыл на Филиппины накануне вечером в рамках своего турне по Азии, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках начавшегося в понедельник саммита АСЕАН. Визит Трампа продлится до 14 ноября.
Участники протестной акции принесли огромную картонную конструкцию с лицом Трампа и руками в виде фашистской свастики. «Кукла» держала сумку с деньгами, пистолет, ракету с ядерной боеголовкой и бульдозер. Под антиамериканские слоганы чучело сожгли.
Организаторы протеста заявили, что в акции приняли участие около трех тысяч человек. Данных о пострадавших нет.
Президент США Дональд Трамп прибыл на Филиппины накануне вечером в рамках своего турне по Азии, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках начавшегося в понедельник саммита АСЕАН. Визит Трампа продлится до 14 ноября.
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