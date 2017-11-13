Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара
    На Филиппинах демонстранты сожгли чучело Трампа: видео. АСЕАН, Филиппины, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Филиппинах демонстранты сожгли чучело Трампа: видео

    На Филиппинах демонстранты сожгли чучело Трампа: видео

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    На Филиппинах демонстранты сожгли чучело Трампа: видео

    На Филиппинах демонстранты сожгли чучело Трампа: видео

    На Филиппинах демонстранты сожгли чучело Трампа: видео

      На Филиппинах президента США Дональда Трампа, прибывшего для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, встретили протестами.

      Демонстранты кричали: «США империалисты!», «Стоп американская военная машина!».

      Участники протестной акции принесли огромную картонную конструкцию с лицом Трампа и руками в виде фашистской свастики. «Кукла» держала сумку с деньгами, пистолет, ракету с ядерной боеголовкой и бульдозер. Под антиамериканские слоганы чучело сожгли.

      Организаторы протеста заявили, что в акции приняли участие около трех тысяч человек. Данных о пострадавших нет.

      Президент США Дональд Трамп прибыл на Филиппины накануне вечером в рамках своего турне по Азии, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках начавшегося в понедельник саммита АСЕАН. Визит Трампа продлится до 14 ноября.

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