Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    В Маниле официально открылся 31-й саммит АСЕАН. АСЕАН, Медведев, Трамп Дональд, Филиппины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Маниле официально открылся 31-й саммит АСЕАН

    В Маниле официально открылся 31-й саммит АСЕАН

    комментировать
    • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС
    В Маниле официально открылся <nobr>31-й</nobr> саммит АСЕАН

    В Маниле официально открылся 31-й саммит АСЕАН

    В Маниле официально открылся <nobr>31-й</nobr> саммит АСЕАН
    • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

      • Сегодня Дмитрий Медведев примет участие в работе Делового и инвестиционного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который открывается в Маниле.

      Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прилетел на Филиппины накануне. На саммит приехали лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

      После прибытия в Манилу Медведев провел ряд двусторонних встреч: с премьер-министрами Камбоджи, Сингапура и Лаоса. Также российский премьер принял участие в торжественном ужине по случаю 50-летия АСЕАН. По традиции, все участники торжества были одеты в филиппинские национальные рубашки кремового цвета. Участников саммита приветствовали президент Филиппин Родриго Дутерте с супругой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru