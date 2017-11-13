В Маниле официально открылся 31-й саммит АСЕАН

Сегодня Дмитрий Медведев примет участие в работе Делового и инвестиционного саммита Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который открывается в Маниле.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прилетел на Филиппины накануне. На саммит приехали лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.
После прибытия в Манилу Медведев провел ряд двусторонних встреч: с премьер-министрами Камбоджи, Сингапура и Лаоса. Также российский премьер принял участие в торжественном ужине по случаю 50-летия АСЕАН. По традиции, все участники торжества были одеты в филиппинские национальные рубашки кремового цвета. Участников саммита приветствовали президент Филиппин Родриго Дутерте с супругой.
После прибытия в Манилу Медведев провел ряд двусторонних встреч: с премьер-министрами Камбоджи, Сингапура и Лаоса. Также российский премьер принял участие в торжественном ужине по случаю 50-летия АСЕАН. По традиции, все участники торжества были одеты в филиппинские национальные рубашки кремового цвета. Участников саммита приветствовали президент Филиппин Родриго Дутерте с супругой.
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