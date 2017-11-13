Число погибших при землетрясении в Иране превысило 140 человек

Власти Ирана озвучили новые данные о жертвах и пострадавших в результате землетрясения магнитудой более 7.
Иранское информагентство Fars сообщает, что число погибших в результате разрушительного землетрясения, эпицентр которого находился на границе Ирана и Ирака, возросло до 142 человек. Ранее сообщалось о том, что погибли более 100 человек. Более тысячи получили ранения и травмы.
Наибольшее число жертв в иранских провинциях Керманшах и Илам на западе Ирана. Именно там зафиксированы самые серьезные разрушения. Разрушено множество жилых домов и объектов инфраструктуры в городах Каср-э-Ширин, Илам и Керманшах. Местное отделение Красного Полумесяца развернуло в зоне стихийного бедствия поисковые и спасательные операции. На улицах работают полевые госпитали.
Иранские СМИ сообщают, что объекты нефтегазовой инфраструктура не получили повреждений, в обычном режиме работают и аэропорты провинций. Там организована доставка пострадавших военными вертолетами в больницы Тегерана.
Напомним, землетрясение магнитудой более 7 зафиксировано на границе Ирана и Ирака. Эпицентр находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в сотне километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания. В Ираке погибли не менее 6 человек, пострадали более 50. Также началась эвакуация жителей Ирака из населенных пунктов возле плотины Дарбандихан, которая получила повреждения в результате подземных толчков. Землетрясение ощутили жители Кувейта, ОАЭ, Турции и Израиля.
Наибольшее число жертв в иранских провинциях Керманшах и Илам на западе Ирана. Именно там зафиксированы самые серьезные разрушения. Разрушено множество жилых домов и объектов инфраструктуры в городах Каср-э-Ширин, Илам и Керманшах. Местное отделение Красного Полумесяца развернуло в зоне стихийного бедствия поисковые и спасательные операции. На улицах работают полевые госпитали.
Иранские СМИ сообщают, что объекты нефтегазовой инфраструктура не получили повреждений, в обычном режиме работают и аэропорты провинций. Там организована доставка пострадавших военными вертолетами в больницы Тегерана.
Напомним, землетрясение магнитудой более 7 зафиксировано на границе Ирана и Ирака. Эпицентр находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в сотне километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания. В Ираке погибли не менее 6 человек, пострадали более 50. Также началась эвакуация жителей Ирака из населенных пунктов возле плотины Дарбандихан, которая получила повреждения в результате подземных толчков. Землетрясение ощутили жители Кувейта, ОАЭ, Турции и Израиля.
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