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    Землетрясение на границе Ирана и Ирака: десятки человек погибли, сотни пострадали. Ирак, Иран, Кувейт, землетрясения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗемлетрясение на границе Ирана и Ирака: десятки человек погибли, сотни пострадали

    Землетрясение на границе Ирана и Ирака: десятки человек погибли, сотни пострадали

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    • Фото: @Sarwan_barzanii , @Bilesa_Shaways / twitter.com
    Землетрясение на границе Ирана и Ирака: десятки человек погибли, сотни пострадали

    Землетрясение на границе Ирана и Ирака: десятки человек погибли, сотни пострадали

    Землетрясение на границе Ирана и Ирака: десятки человек погибли, сотни пострадали
    • Фото: @Sarwan_barzanii , @Bilesa_Shaways / twitter.com

      • Поступают первые данные о числе погибших и пострадавших в результате разрушительного землетрясения магнитудой более 7, которое ощущали жители Ирана, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Турции и Израиля.

      Региональные власти Ирана сообщают о том, что в результате мощного землетрясения погибли не менее 30 человек, более 200 получили ранения, пишет РИА Новости.

      Моджтаба Нек Кардар, представитель власти иранской провинции Керманшах: «Землетрясение, ударившее по западным районам Ирана, унесло жизни 30 человек, 200 ранены».

      А информагентство FARS сообщает о более, чем 300 пострадавших в западных регионах Ирана и более 60 погибших.

      По сообщению иранских СМИ, наибольшие разрушения зафиксированы в городах Каср-э-Ширин, Илам и Керманшах на западе страны. Там развернуты развернуло поисковые и спасательные операции. В зону бедствия направлены дополнительные подразделения спасателей.

      А иракский телеканал «Ас-Сумария» передает, что в четырех провинциях Ирака жертвами землетрясения стали не менее 6 человек, более 50 получили ранения. В провинции Сулеймания понедельник объявлен нерабочим днем. А экстренные службы и врачи продолжат работать в усиленном режиме.

      смотретьЗемлетрясение магнитудой 7,4 произошло на границе Ирана и Ирака
      Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на границе Ирана и Ирака
      Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано на ирано-иракской границе. Эпицентр находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в ста километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания. Мощные подземные толчки также ощутили жители Кувейта, ОАЭ, Турции и Израиля.

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