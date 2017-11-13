Землетрясение на границе Ирана и Ирака: десятки человек погибли, сотни пострадали

Поступают первые данные о числе погибших и пострадавших в результате разрушительного землетрясения магнитудой более 7, которое ощущали жители Ирана, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Турции и Израиля.
Региональные власти Ирана сообщают о том, что в результате мощного землетрясения погибли не менее 30 человек, более 200 получили ранения, пишет РИА Новости.
Моджтаба Нек Кардар, представитель власти иранской провинции Керманшах: «Землетрясение, ударившее по западным районам Ирана, унесло жизни 30 человек, 200 ранены».
А информагентство FARS сообщает о более, чем 300 пострадавших в западных регионах Ирана и более 60 погибших.
По сообщению иранских СМИ, наибольшие разрушения зафиксированы в городах Каср-э-Ширин, Илам и Керманшах на западе страны. Там развернуты развернуло поисковые и спасательные операции. В зону бедствия направлены дополнительные подразделения спасателей.
А иракский телеканал «Ас-Сумария» передает, что в четырех провинциях Ирака жертвами землетрясения стали не менее 6 человек, более 50 получили ранения. В провинции Сулеймания понедельник объявлен нерабочим днем. А экстренные службы и врачи продолжат работать в усиленном режиме.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано на ирано-иракской границе. Эпицентр находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в ста километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания. Мощные подземные толчки также ощутили жители Кувейта, ОАЭ, Турции и Израиля.
Моджтаба Нек Кардар, представитель власти иранской провинции Керманшах: «Землетрясение, ударившее по западным районам Ирана, унесло жизни 30 человек, 200 ранены».
А информагентство FARS сообщает о более, чем 300 пострадавших в западных регионах Ирана и более 60 погибших.
По сообщению иранских СМИ, наибольшие разрушения зафиксированы в городах Каср-э-Ширин, Илам и Керманшах на западе страны. Там развернуты развернуло поисковые и спасательные операции. В зону бедствия направлены дополнительные подразделения спасателей.
А иракский телеканал «Ас-Сумария» передает, что в четырех провинциях Ирака жертвами землетрясения стали не менее 6 человек, более 50 получили ранения. В провинции Сулеймания понедельник объявлен нерабочим днем. А экстренные службы и врачи продолжат работать в усиленном режиме.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано на ирано-иракской границе. Эпицентр находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в ста километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания. Мощные подземные толчки также ощутили жители Кувейта, ОАЭ, Турции и Израиля.
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