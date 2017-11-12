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    Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на границе Ирана и Ирака

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    • Фото: @ehsan_seismo / twitter.com
    Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на границе Ирана и Ирака

    Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на границе Ирана и Ирака

    Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на границе Ирана и Ирака
  • Фото: @ehsan_seismo / twitter.com

    • Подземные толчки ощутили жители Ирана, Ирака, Кувейта, Турции и Израиля.

    Как сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано на ирано-иракской границе.

    Эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в ста километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания.

    Как пишет ТАСС, подземные толчки ощущались в Эль-Кувейте. А в нескольких турецких провинциях после подземных толчков жители вышли на улицы.

    По сведениям региональных СМИ, землетрясение затронуло иракские провинции Анбар, Киркук, Сулеймания, Эрбиль, а также иранские провинции Илам, Восточный и Западный Азербайджан. Там тоже жители выбегали на улицу, ощутив подземные толчки.

    Телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что землетрясение привело к обрыву связи и нарушению подачи электроэнергии в ряде районов Ирана.

    Подземные толчки ощущались и в центральной части Израиля: в Тель-Авиве, Петах-Тикве, Рамат-Гане, Реховоте, на юге — в Бер-Шеве и на севере — в Хайфе.

    Телеканал Sky News Arabia сообщает о шести погибших и десятках пострадавших в Северном Ираке. Это первые данные. Также из региона поступает информация о разрушениях. Точных данных и подробностей еще нет.

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