Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на границе Ирана и Ирака

Подземные толчки ощутили жители Ирана, Ирака, Кувейта, Турции и Израиля.
Как сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано на ирано-иракской границе.
Эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в ста километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания.
Как пишет ТАСС, подземные толчки ощущались в Эль-Кувейте. А в нескольких турецких провинциях после подземных толчков жители вышли на улицы.
По сведениям региональных СМИ, землетрясение затронуло иракские провинции Анбар, Киркук, Сулеймания, Эрбиль, а также иранские провинции Илам, Восточный и Западный Азербайджан. Там тоже жители выбегали на улицу, ощутив подземные толчки.
Телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что землетрясение привело к обрыву связи и нарушению подачи электроэнергии в ряде районов Ирана.
Подземные толчки ощущались и в центральной части Израиля: в Тель-Авиве, Петах-Тикве, Рамат-Гане, Реховоте, на юге — в Бер-Шеве и на севере — в Хайфе.
Телеканал Sky News Arabia сообщает о шести погибших и десятках пострадавших в Северном Ираке. Это первые данные. Также из региона поступает информация о разрушениях. Точных данных и подробностей еще нет.
Эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в ста километрах к юго-востоку от иракского города Сулеймания.
Как пишет ТАСС, подземные толчки ощущались в Эль-Кувейте. А в нескольких турецких провинциях после подземных толчков жители вышли на улицы.
По сведениям региональных СМИ, землетрясение затронуло иракские провинции Анбар, Киркук, Сулеймания, Эрбиль, а также иранские провинции Илам, Восточный и Западный Азербайджан. Там тоже жители выбегали на улицу, ощутив подземные толчки.
Телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что землетрясение привело к обрыву связи и нарушению подачи электроэнергии в ряде районов Ирана.
Подземные толчки ощущались и в центральной части Израиля: в Тель-Авиве, Петах-Тикве, Рамат-Гане, Реховоте, на юге — в Бер-Шеве и на севере — в Хайфе.
Телеканал Sky News Arabia сообщает о шести погибших и десятках пострадавших в Северном Ираке. Это первые данные. Также из региона поступает информация о разрушениях. Точных данных и подробностей еще нет.
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