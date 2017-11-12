Звезды сошлись
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Звезды сошлись
    Саудовская Аравия против «Хезболлы»: Ближний Восток оказался на пороге новой войны. аресты, войны и вооруженные конфликты, Ливан, Саудовская Аравия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСаудовская Аравия против «Хезболлы»: Ближний Восток оказался на пороге новой войны

    Саудовская Аравия против «Хезболлы»: Ближний Восток оказался на пороге новой войны

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    Саудовская Аравия против «Хезболлы»: Ближний Восток оказался на пороге новой войны

    Саудовская Аравия против «Хезболлы»: Ближний Восток оказался на пороге новой войны

    Саудовская Аравия против «Хезболлы»: Ближний Восток оказался на пороге новой войны

      На Ближнем Востоке уже начинается нечто очень похожее на следующую войну. Премьер-министр Ливана Харири подал в отставку, а наследный принц Саудовской Аравии арестовывал десятки представителей элиты королевства.

      Харири заявляет, что это не просто отставка. Он говорит это в Саудовской Аравии, куда приехал с визитом. И самая мощная из ливанских партий — «Хезболла» — сразу заявляет, что он похищен, а заявление сделано под давлением.

      А саудовские принцы, арестованные за коррупцию, из отеля Ritz Carlton в Эр-Рияде постят фотографии и видео — это самая фешенебельная тюрьма в мире. И вряд ли сюда доходят слухи о том, что аресты продолжаются, а один из принцев оказал сопротивление и был застрелен на месте, что власти в рамках операции конфискуют капитала и имущества на 800 миллиардов долларов.

      С коррупцией ли борется наследный принц или это жесткий сигнал тем, кто не верит в его реформы — это внутреннее дело Саудовской Аравии. Но одновременно приходит заявление: всем гражданам срочно вернуться из Ливана, любая агрессия в адрес Саудовской Аравии будет расценена как объявление войны. И это плохой сигнал.

      Это угроза и Ирану, который в Сирии потеснил саудитов, а в Йемене поддерживает тех, кого бомбит наследный принц уже третий год. Но угрожают через третью страну, хотя намек слишком прозрачный. И если учесть, что «Хезболла» сдаваться не собирается, ливанцам остается только одно — ждать и молиться, что с них не начнется передел карты мира.

      Подробности — в репортаже Ирады Зейналвой.

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