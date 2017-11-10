Саудовская Аравия обвинила Ливан в развязывании войны

Саудовская Аравия заявляет, что Ливан фактически объявил ей войну. Похоже, на Ближнем Востоке закручивается еще один геополитический детектив.
Речь идет о недавнем пуске ракеты по аэропорту Эр-Рияда с территории Йемена. Первоначально саудиты говорили об агрессии со стороны Ирана, который поставляет оружие йеменским повстанцам. Теперь они возлагают ответственность на ливанскую организацию «Хезболла».
В день ракетного обстрела премьер Ливана Харири, находившийся в Эр-Рияде, заявил, что покидает свой пост и что Иран готовит на него покушение. Лидер движения «Хезболла» утверждает, что Саудовская Аравия вынудила Харири подать в отставку и теперь насильно удерживает его на своей территории.
Накануне власти суннитского королевства призвали всех своих граждан покинуть Ливан. Ливанцы опасаются, что их страна может быть втянута в вооруженный конфликт между Саудовской Аравией и шиитским Ираном.
В день ракетного обстрела премьер Ливана Харири, находившийся в Эр-Рияде, заявил, что покидает свой пост и что Иран готовит на него покушение. Лидер движения «Хезболла» утверждает, что Саудовская Аравия вынудила Харири подать в отставку и теперь насильно удерживает его на своей территории.
Накануне власти суннитского королевства призвали всех своих граждан покинуть Ливан. Ливанцы опасаются, что их страна может быть втянута в вооруженный конфликт между Саудовской Аравией и шиитским Ираном.
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