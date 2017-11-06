Саудовская Аравия пригрозила Ирану ответным ударом

Власти королевства сегодня распространили заявление, в котором возлагают на Тегеран ответственность за попытку ракетного удара по аэропорту саудовской столицы.
Баллистическую ракету с территории Йемена запустили повстанцы — хуситы, которых поддерживает Иран. Эр-Рияд считает, что иранские военные напрямую командуют йеменскими повстанцами и что подобные действия граничат с актом войны.
В этой связи Саудовская Аравия заявляет о своем праве на адекватный ответ. А возглавляемая ей военная коалиция объявила о полном закрытии доступа на территорию Йемена с целью пресечения поставок иранского оружия.
Между тем обострилась политическая обстановка внутри Саудовской Аравии. В рамках борьбы с коррупцией в стране арестованы несколько членов королевской семьи, бывшие и действующие министры, а также десятки чиновников и бизнесменов.
И сегодня же пришло сообщение о крушение вертолета, на борту которого находилась группа высокопоставленных лиц королевства. В авиакатастрофе погибли девять человек. На фоне этих событий цена нефти на мировом рынке резко пошла вверх.
В этой связи Саудовская Аравия заявляет о своем праве на адекватный ответ. А возглавляемая ей военная коалиция объявила о полном закрытии доступа на территорию Йемена с целью пресечения поставок иранского оружия.
Между тем обострилась политическая обстановка внутри Саудовской Аравии. В рамках борьбы с коррупцией в стране арестованы несколько членов королевской семьи, бывшие и действующие министры, а также десятки чиновников и бизнесменов.
И сегодня же пришло сообщение о крушение вертолета, на борту которого находилась группа высокопоставленных лиц королевства. В авиакатастрофе погибли девять человек. На фоне этих событий цена нефти на мировом рынке резко пошла вверх.
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