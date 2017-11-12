Сына Игоря Талькова задержали у стен Госдумы за исполнение песен отца

Игорь
Тальков-младший с товарищем задержаны у стен Госдумы РФ на Охотном ряду. Музыканты поддерживали объявивших голодовку защитников животных.
В Москве у здания Госдумы задержали сына музыканта Игоря Талькова, который проводил концерт в поддержку голодающих активистов «Альянса Защитников Животных». Об этом журналистам сообщил один из зоозащитников Юрий Корецких.
Талькова-младшего и еще одного музыканта посадили в автозак. Полицейских сообщили, что проведут с активистами профилактическую беседу.
Активисты движения «Альянс Защитников Животных» объявили бессрочную голодовку у стен Госдумы еще 7 ноября. Зоозащитники требуют проведения второго чтения законопроекта «Об ответственном обращении с животными».
В начале лета в Госдуме заявили, что «забуксовавший» законопроект о защите животных депутаты рассмотрят в течение осенней сессии. Первое чтение документ прошел еще в 2011 году, но с тех пор в него было внесено огромное количество противоречащих друг другу поправок.
Если законопроект будет принят, в России появятся определенные правила содержания животных (например, регистрация кошек и собак), прописаны обязанности владельцев. Депутаты обсуждали введение запрета на передвижные и контактные зоопарки и дельфинарии. Также планировалось внести изменения и в статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными.
Талькова-младшего и еще одного музыканта посадили в автозак. Полицейских сообщили, что проведут с активистами профилактическую беседу.
Активисты движения «Альянс Защитников Животных» объявили бессрочную голодовку у стен Госдумы еще 7 ноября. Зоозащитники требуют проведения второго чтения законопроекта «Об ответственном обращении с животными».
В начале лета в Госдуме заявили, что «забуксовавший» законопроект о защите животных депутаты рассмотрят в течение осенней сессии. Первое чтение документ прошел еще в 2011 году, но с тех пор в него было внесено огромное количество противоречащих друг другу поправок.
Если законопроект будет принят, в России появятся определенные правила содержания животных (например, регистрация кошек и собак), прописаны обязанности владельцев. Депутаты обсуждали введение запрета на передвижные и контактные зоопарки и дельфинарии. Также планировалось внести изменения и в статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными.
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