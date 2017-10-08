Госдума рассмотрит законопроект о запрете контактных зоопарков

Депутаты Госдумы РФ в скором времени рассмотрят законопроект о гуманном отношении к животным.
Законопроект, который планируют рассмотреть в Госдуме, предполагает запрет контактных зоопарков и передвижных дельфинариев. Кроме того, в случае принятия этого документа, диких животных запретят содержать в квартирах и частных домах. Также вне закона окажутся притравочные станции, пишут Вести.Ru.
Об этом рассказала глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева. Она уточнила, что над документом тщательно работают, чтобы устранить все разногласия и спорные моменты. По ее мнению, важно, чтобы законопроект был не «быстрым, а именно рабочим».
Об этом рассказала глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева. Она уточнила, что над документом тщательно работают, чтобы устранить все разногласия и спорные моменты. По ее мнению, важно, чтобы законопроект был не «быстрым, а именно рабочим».
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