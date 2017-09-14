Депутаты Госдумы рассказали о планах на осеннюю сессию

Востребована ли у депутатов велопарковка? Какую песню напевали думцы в первый день после каникул? Почему девушки в фойе парламента давили виноград? И какие законы в ближайшее время должны улучшить жизнь россиян?
Насыщенный день вышел в среду у депутатов Государственной думы. Парламентарии собрались на первое в этом сезоне пленарное заседание, и сразу ушли с головой в работу. Времени на раскачку у них нет: к декабрю нужно принять почти полсотни законодательных актов, утвердить бюджет на будущий год и рассмотреть сотни острых социальных вопросов. Корреспондент НТВ Алексей Поляков узнал, как прошел первый рабочий день после каникул на Охотном ряду.
В первый день осенней сессии депутатам Госдумы показывали, чем богат Ставропольский край. Такие региональные выставки в здании на Охотном ряду не редкость, но эта, кажется, совпала с празднично-боевым настроением думцев. К новому сезону и они отдохнули, и здание парламента обновилось. Протекавшую когда-то крышу залатали, все сломанные стулья починили, а скоро откроют и мансарду.
Еще одно новшество осенней сессии — велопарковка прямо у стен Госдумы. Говорят, что это личная инициатива депутата Дегтярёва. Правда, место пока не очень популярное. Может быть, потому что первый день всего заседают. А может, потому что и не видно его из-за четырехколесного транспорта.
Депутат Виталий Милонов, сетует, что нормального кофе в Думе так и не появилось, пришлось купить личную кофемашину: силы и энергия этой осенью пригодятся.
Виталий Милонов: депутат Госдумы РФ: «Очень сильно хочу завершить свой „крестовый поход“ против педофилов, помочь их поймать. Всех-всех, чтоб их вообще не осталось. Нужно дать право сотрудникам полиции ловить педофилов „на живца“. Только не на реального человека, а на виртуального живца».
В планах депутатов рассмотреть законопроекты о жестоком обращении с животными, поправки в правила дорожного движения, наказывающие тех, кто не пропустил скорую помощь, запрет продажи алкоголя в жилых домах. А также конечно, бюджет, который коммунисты назвали «центральным политическим сражением осенней сессии». Первый бой уже был.
Владимир Васильев, руководитель фракции «„Единая Россия“ в Госдуме РФ:
Бюджет экономии становится бюджетом развития. Мы тогда сумели найти средства на городскую среду, когда люди вокруг себя начинают чувствовать изменения».
Сергей Иванов, депутат Госдумы РФ от ЛДПР: «Вы сейчас были в регионах, где проходили выборы. Вы посмотрели, какой контраст между сытой Москвой и регионами? Стыдно в глаза людям глядеть, как поглядишь на эту разруху, а вы говорите про „успехи“».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
В первый день осенней сессии депутатам Госдумы показывали, чем богат Ставропольский край. Такие региональные выставки в здании на Охотном ряду не редкость, но эта, кажется, совпала с празднично-боевым настроением думцев. К новому сезону и они отдохнули, и здание парламента обновилось. Протекавшую когда-то крышу залатали, все сломанные стулья починили, а скоро откроют и мансарду.
Еще одно новшество осенней сессии — велопарковка прямо у стен Госдумы. Говорят, что это личная инициатива депутата Дегтярёва. Правда, место пока не очень популярное. Может быть, потому что первый день всего заседают. А может, потому что и не видно его из-за четырехколесного транспорта.
Депутат Виталий Милонов, сетует, что нормального кофе в Думе так и не появилось, пришлось купить личную кофемашину: силы и энергия этой осенью пригодятся.
Виталий Милонов: депутат Госдумы РФ: «Очень сильно хочу завершить свой „крестовый поход“ против педофилов, помочь их поймать. Всех-всех, чтоб их вообще не осталось. Нужно дать право сотрудникам полиции ловить педофилов „на живца“. Только не на реального человека, а на виртуального живца».
В планах депутатов рассмотреть законопроекты о жестоком обращении с животными, поправки в правила дорожного движения, наказывающие тех, кто не пропустил скорую помощь, запрет продажи алкоголя в жилых домах. А также конечно, бюджет, который коммунисты назвали «центральным политическим сражением осенней сессии». Первый бой уже был.
Владимир Васильев, руководитель фракции «„Единая Россия“ в Госдуме РФ:
Бюджет экономии становится бюджетом развития. Мы тогда сумели найти средства на городскую среду, когда люди вокруг себя начинают чувствовать изменения».
Сергей Иванов, депутат Госдумы РФ от ЛДПР: «Вы сейчас были в регионах, где проходили выборы. Вы посмотрели, какой контраст между сытой Москвой и регионами? Стыдно в глаза людям глядеть, как поглядишь на эту разруху, а вы говорите про „успехи“».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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