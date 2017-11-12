Огнем и мечом: Саакашвили мобилизует армию националистов для свержения Порошенко

«Революцию роз» вспоминает Михаил Саакашвили на площади Киева. На Майдане уверяют: предпосылки для третьей революции сложились. Кто сейчас представляет главную угрозу для украинской власти?
На Майдане — Саакашвили с цветком в руке. Тем самым символом «революции роз», от которой его страна только-только приходит в себя; тем самым, с которым он уже в другой стране требует отставки правительства. И классическое «верхи не могут, низы не хотят» — в Киеве полным цветом. Верхи не могут прекратить войну, и уже американский конгресс выделил 350 миллионов на военную поддержку Украины и согласился на поставку летального оружия на донбасском фронте, вопреки всем минским договоренностям. Еще американцы предлагают 20 тысяч миротворцев в Донбассе — где, пока не ясно.
Верхи не могут прожить без помощи извне, и даже на ликвидацию последствий бесконечных загадочных пожаров на украинских складах боеприпасов деньги дает Европа. Верхи не могут победить коррупцию, и министр внутренних дел Арсен Аваков наблюдает за обысками в квартире собственного сына, который на МВД делал деньги. Низы не хотят больше воевать, и поэтому Министерство обороны отчитывается о срыве призыва. И глава СБУ Александр Турчинов уже угрожает расстрелами тем, кто будет сотрудничать с Россией в сфере оборонки, и имеется в виду «Концерн Антонов», который просто хотел выполнить свои обязательства по обслуживанию гражданских грузовых самолетов «Руслан». Это как расстрел за фронтовое братание — все это уже было 100 лет назад.
Корреспондент НТВ Валерия Алёхина побывала в Киеве, чтобы понять: это нам отсюда кажется, что у них сложились предпосылки, или на самом деле так?
Митинг Михаила Саакашвили очень походил на рок-концерт. Сначала у микрофона появились несколько его сторонников, которые как бы разогрели толпу, и только потом, как настоящий хедлайнер, вышел он сам — с революционной розой. На ломаном украинском пан Саакашвили в своей экспрессивной манере заявил, что протестующих «развели», что барыги (так он называет Порошенко и его команду) не выполняют требования, так что он придумал новый план
Михаил Саакашвили, экс-губернатор Одесской области: «Наш план будет сфокусирован только на одной теме — законной, мирной смены власти Украины на всех уровнях!»
Саакашвили повторит это не раз: мол, все мирно, все под контролем. При этом сам он постоянно в окружении охранников в балаклавах. Всю неделю по Киеву ходили слухи о том, что готовятся провокации. Кто-то даже раздавал листовки с призывами брать правительственный квартал штурмом. Возможно, это люди из так называемых ультраправых, которые никому из известных лидеров протеста не подчиняются.
Под Радой сейчас собираются недовольные вообще всем: реформами, ценами, зарплатами, депутатами. Хотя в палатках постоянно живут всего около сотни протестующих. Остальные приходят и уходят. С одной стороны, кажется, протест идет на спад, но с другой — сворачиваться здесь никто не собирается. Впрочем, надо сказать, уже буквально через пару дней все происходящее под Радой эксперты стали называть таким броуновским движением, но именно эта хаотичность и разношерстность и была опасна с самого начала.
Известный украинский политолог Руслан Бортник объясняет: да, в лагере нет каких-то жестких столкновений с силовиками, как это было в первые дни. Но протест затянулся, к нему примкнули радикалы, и это пугает президента.
Руслан Бортник, руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики: «Сегодня нет среди оппозиционеров лидера, который способен его убрать одновременно, сказать: все, ребята, мы сворачиваемся, мы пошли. Появление на этом Майдане других неконтролируемых, неорганизованных, неформализованных групп, тех новых парасюков, которые будут выходить и говорить: „А вот сейчас мы идем штурмовать администрацию президента“, — вот чего боится власть».
Одним словом — националистов. А ведь украинская верхушка сама взрастила этих новых бандеровцев для защиты своего режима. Но, похоже, в Киеве заигрались. Марши памяти УПА, идеалы бандеровщины, разгул радикализма — такая Украина Европе не нужна. И вот уже Венгрия из-за ущемления прав нацменьшинств в законе об образовании блокирует все инициативы Украины в НАТО. А в Польше заявили, что не будут иметь ничего общего со страной, где бандеровцев провозгласили национальными героями.
Роберт Винницкий, депутат Сейма Польши: «К сожалению, поздно польская сторона начинает реагировать и делает это хаотично. А надо было все последние годы вести жесткую политику в отношении Украины. Мы не согласны с их культом убийц и культом лжи. С Бандерой Украина никогда не будет хорошо соседствовать с Польшей. И в Европе ей тоже не место».
Образ боевиков УПА, которые были пособниками гитлеровского нацизма и сражались против Советской армии, в современной Украине начали раскручивать для одного — масштабной пропаганды русофобии. А получилось, что отвечать теперь надо перед всей Европой.
Подробности — в репортаже «Итогов недели» с Ирадой Зейналовой.
Верхи не могут прожить без помощи извне, и даже на ликвидацию последствий бесконечных загадочных пожаров на украинских складах боеприпасов деньги дает Европа. Верхи не могут победить коррупцию, и министр внутренних дел Арсен Аваков наблюдает за обысками в квартире собственного сына, который на МВД делал деньги. Низы не хотят больше воевать, и поэтому Министерство обороны отчитывается о срыве призыва. И глава СБУ Александр Турчинов уже угрожает расстрелами тем, кто будет сотрудничать с Россией в сфере оборонки, и имеется в виду «Концерн Антонов», который просто хотел выполнить свои обязательства по обслуживанию гражданских грузовых самолетов «Руслан». Это как расстрел за фронтовое братание — все это уже было 100 лет назад.
Корреспондент НТВ Валерия Алёхина побывала в Киеве, чтобы понять: это нам отсюда кажется, что у них сложились предпосылки, или на самом деле так?
Митинг Михаила Саакашвили очень походил на рок-концерт. Сначала у микрофона появились несколько его сторонников, которые как бы разогрели толпу, и только потом, как настоящий хедлайнер, вышел он сам — с революционной розой. На ломаном украинском пан Саакашвили в своей экспрессивной манере заявил, что протестующих «развели», что барыги (так он называет Порошенко и его команду) не выполняют требования, так что он придумал новый план
Михаил Саакашвили, экс-губернатор Одесской области: «Наш план будет сфокусирован только на одной теме — законной, мирной смены власти Украины на всех уровнях!»
Саакашвили повторит это не раз: мол, все мирно, все под контролем. При этом сам он постоянно в окружении охранников в балаклавах. Всю неделю по Киеву ходили слухи о том, что готовятся провокации. Кто-то даже раздавал листовки с призывами брать правительственный квартал штурмом. Возможно, это люди из так называемых ультраправых, которые никому из известных лидеров протеста не подчиняются.
Под Радой сейчас собираются недовольные вообще всем: реформами, ценами, зарплатами, депутатами. Хотя в палатках постоянно живут всего около сотни протестующих. Остальные приходят и уходят. С одной стороны, кажется, протест идет на спад, но с другой — сворачиваться здесь никто не собирается. Впрочем, надо сказать, уже буквально через пару дней все происходящее под Радой эксперты стали называть таким броуновским движением, но именно эта хаотичность и разношерстность и была опасна с самого начала.
Известный украинский политолог Руслан Бортник объясняет: да, в лагере нет каких-то жестких столкновений с силовиками, как это было в первые дни. Но протест затянулся, к нему примкнули радикалы, и это пугает президента.
Руслан Бортник, руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики: «Сегодня нет среди оппозиционеров лидера, который способен его убрать одновременно, сказать: все, ребята, мы сворачиваемся, мы пошли. Появление на этом Майдане других неконтролируемых, неорганизованных, неформализованных групп, тех новых парасюков, которые будут выходить и говорить: „А вот сейчас мы идем штурмовать администрацию президента“, — вот чего боится власть».
Одним словом — националистов. А ведь украинская верхушка сама взрастила этих новых бандеровцев для защиты своего режима. Но, похоже, в Киеве заигрались. Марши памяти УПА, идеалы бандеровщины, разгул радикализма — такая Украина Европе не нужна. И вот уже Венгрия из-за ущемления прав нацменьшинств в законе об образовании блокирует все инициативы Украины в НАТО. А в Польше заявили, что не будут иметь ничего общего со страной, где бандеровцев провозгласили национальными героями.
Роберт Винницкий, депутат Сейма Польши: «К сожалению, поздно польская сторона начинает реагировать и делает это хаотично. А надо было все последние годы вести жесткую политику в отношении Украины. Мы не согласны с их культом убийц и культом лжи. С Бандерой Украина никогда не будет хорошо соседствовать с Польшей. И в Европе ей тоже не место».
Образ боевиков УПА, которые были пособниками гитлеровского нацизма и сражались против Советской армии, в современной Украине начали раскручивать для одного — масштабной пропаганды русофобии. А получилось, что отвечать теперь надо перед всей Европой.
Подробности — в репортаже «Итогов недели» с Ирадой Зейналовой.
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