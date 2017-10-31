Глава МВД Украины прокомментировал задержание сына по «делу рюкзаков»

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что его сын Александр не имеет никакого отношения к махинациям с бюджетными деньгами.
По словам министра, Александр Аваков готов доказать свою невинность в суде, а адекватный процесс расставит все по местам.
При этом глава МВД подчеркнул, что у «организаторов сегодняшних действий» не получится поколебать его эмоциональную стабильность, а также отметил, что «не разменивал и не разменяет на „решалово“ свои правила и принципы».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что сын Арсена Авакова Александр был задержан после обыска, проведенного сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Как отмечали СМИ, обыск и задержание сына главы МВД связаны с махинациями в сфере госзакупок: Александр Аваков может быть причастен к закупке за счет средств МВД рюкзаков по цене существенно выше среднерыночной. При этом отмечается, что товар не был поставлен вовремя и не отвечал установленным требованиям, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн гривен. Как заявили в НАБУ, по этому делу проходят экс-замминистра внутренних дел Украины, представитель фирмы — победителя тендера по поставке рюкзаков и еще «одно частное лицо».
При этом глава МВД подчеркнул, что у «организаторов сегодняшних действий» не получится поколебать его эмоциональную стабильность, а также отметил, что «не разменивал и не разменяет на „решалово“ свои правила и принципы».
Все процедуры, интриги и потуги стравить одних с другими.. поколебать мою эмоциональную стабильность и принципы — беспол…Опубликовано Арсеном Аваковым 31 октября 2017 г.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что сын Арсена Авакова Александр был задержан после обыска, проведенного сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Как отмечали СМИ, обыск и задержание сына главы МВД связаны с махинациями в сфере госзакупок: Александр Аваков может быть причастен к закупке за счет средств МВД рюкзаков по цене существенно выше среднерыночной. При этом отмечается, что товар не был поставлен вовремя и не отвечал установленным требованиям, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн гривен. Как заявили в НАБУ, по этому делу проходят экс-замминистра внутренних дел Украины, представитель фирмы — победителя тендера по поставке рюкзаков и еще «одно частное лицо».
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