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    Задержан сын главы МВД Украины Арсена Авакова

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    • Фото: Александр Аваков / vk.com
    Задержан сын главы МВД Украины Арсена Авакова

    Задержан сын главы МВД Украины Арсена Авакова

    Задержан сын главы МВД Украины Арсена Авакова
  • Фото: Александр Аваков / vk.com

    • Сын Арсена Авакова Александр был задержан после сегодняшнего обыска сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что обыск у сына главы МВД Украины может быть связан с махинациями в сфере госзакупок. Якобы в конце 2014 — в начале 2015 года Александр Аваков вместе с экс-замом МВД Сергеем Чеботарем провернули закупку крупной партии рюкзаков для сотрудников украинских спецслужб.

    После обыска Александра Авакова задержали. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил экс-советник министра внутренних дел Илья Кива.

    Он отметил, что задержанный уже выходил на связь с родными.

    По мнению Кивы, Александра «хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром (внутренних дел Украины Арсеном Аваковым) и иметь возможность давления на его решение».

    Как сообщает портал Страна.UA, на Украине сын министра славится тем, что любит посещать модные клубы, тусоваться со знаменитостями и дорого одеваться. В Киеве у 27-летнего Александра есть собственная 6-комнатная квартира с несколькими парковочными местами. Одно время он владел в Риме компанией по производству сыра из молока буйволиц, за что СМИ прозвали его «молочным королем».

    В августе 2014 года Аваков-младший вступил в добровольческий батальон «Киев-1», публиковал в соцсетях фото в комуфляже с оружием, однако по факту занимался организацией развлекательных мероприятий и концертов для бойцов. «Я не пиарюсь, а делаю что-то полезное», — говорил он о своем пребывании в батальоне.

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