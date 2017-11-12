Песков: полноформатная встреча Путина и Трампа не состоялась из-за негибкости США

Дмитрий Песков заявил, что США предлагали время и место встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС, которые устраивали только их.
По словам пресс-секретаря президента РФ, как правило стороны стараются предложить друг другу различные варианты, так как на подобных саммитах графики глав государств перегружены, но на этот раз американцами было предложено только одно время.
Песков обратил внимание на то, что, согласно сложившейся дипломатической практике, встречи на высшем уровне поочередно организуются на территории каждой из сторон. На этот раз встреча должна была состояться на российской территории, так как встреча в Гамбурге проходила на американской, однако США «не проявили никакой гибкости» и не предложили никаких альтернатив.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «К сожалению, на этот раз американская сторона, несмотря на все старания наших коллег российских, по сути, не предложила никаких альтернатив. Было предложено одно время единственное, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место — помещение, которое было арендовано американцами».
Отметим, что ранее Путин сообщал, что полноформатные переговоры с Трампом на саммите АТЭС, который прошел во вьетнамском Дананге, не состоялись из-за несовпадения графиков и «определенных формальностей протокола». Президент подчеркнул, что с этим формальностями командам, «к сожалению, справиться не удалось».
Песков же подчеркивал, что отсутствие полноформатной двусторонней встречи было компенсировано множественными контактами президентов на полях саммита.
Песков обратил внимание на то, что, согласно сложившейся дипломатической практике, встречи на высшем уровне поочередно организуются на территории каждой из сторон. На этот раз встреча должна была состояться на российской территории, так как встреча в Гамбурге проходила на американской, однако США «не проявили никакой гибкости» и не предложили никаких альтернатив.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «К сожалению, на этот раз американская сторона, несмотря на все старания наших коллег российских, по сути, не предложила никаких альтернатив. Было предложено одно время единственное, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место — помещение, которое было арендовано американцами».
Отметим, что ранее Путин сообщал, что полноформатные переговоры с Трампом на саммите АТЭС, который прошел во вьетнамском Дананге, не состоялись из-за несовпадения графиков и «определенных формальностей протокола». Президент подчеркнул, что с этим формальностями командам, «к сожалению, справиться не удалось».
Песков же подчеркивал, что отсутствие полноформатной двусторонней встречи было компенсировано множественными контактами президентов на полях саммита.
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