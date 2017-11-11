Песков рассказал о «множественных контактах» Путина с Трампа на саммите

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем в ходе множественных контактов говорили лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
Отсутствие полноформатной двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа компенсировалось множественными контактами на полях саммита АТЭС, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Контакты были множественными».
Песков отметил, что Путин и Трамп в ходе встречи обсуждали ситуацию на Украине, но без деталей. «Констатировалось, что ситуация сложная, но (детального) проговора не было», — рассказал он.
Также пресс-секретарь главы государства сообщил, что тему «вмешательства РФ» в выборы в США первым поднял Трамп. «Путин категорически отверг даже гипотетическую возможность, что Россия может вмешаться в этот процесс». На пресс-конференции по итогам саммита американский президент подчеркнул, что Путина эта тема оскорбила.
Песков назвал плачевным состояние отношений между странами и отметил, что стороны понимают всю необходимость двустороннего общения. В каком формате оно будет реализовано, пока не определено, добавил он.
Дмитрий Песков: «Есть понимание, что плачевное состояние наших двусторонних отношений, растущий кризисный потенциал и международных, и двусторонних отношений требуют общения и проговора. Такое понимание есть, оно было констатировано. В какой форме это будет реализовываться пока сказать не могу».
На итоговой пресс-конференции во Вьетнаме президент РФ заявил, что отсутствие отдельной встречи с президентом США Дональдом Трампом свидетельствует, что отношения двух стран еще не вышли из кризиса, однако Россия готова «перевернуть эту страницу» и начать сотрудничество. Также он отметил, что провести полноформатные переговоры не удалось из-за несовпадения рабочих графиков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Контакты были множественными».
Песков отметил, что Путин и Трамп в ходе встречи обсуждали ситуацию на Украине, но без деталей. «Констатировалось, что ситуация сложная, но (детального) проговора не было», — рассказал он.
Также пресс-секретарь главы государства сообщил, что тему «вмешательства РФ» в выборы в США первым поднял Трамп. «Путин категорически отверг даже гипотетическую возможность, что Россия может вмешаться в этот процесс». На пресс-конференции по итогам саммита американский президент подчеркнул, что Путина эта тема оскорбила.
Песков назвал плачевным состояние отношений между странами и отметил, что стороны понимают всю необходимость двустороннего общения. В каком формате оно будет реализовано, пока не определено, добавил он.
Дмитрий Песков: «Есть понимание, что плачевное состояние наших двусторонних отношений, растущий кризисный потенциал и международных, и двусторонних отношений требуют общения и проговора. Такое понимание есть, оно было констатировано. В какой форме это будет реализовываться пока сказать не могу».
На итоговой пресс-конференции во Вьетнаме президент РФ заявил, что отсутствие отдельной встречи с президентом США Дональдом Трампом свидетельствует, что отношения двух стран еще не вышли из кризиса, однако Россия готова «перевернуть эту страницу» и начать сотрудничество. Также он отметил, что провести полноформатные переговоры не удалось из-за несовпадения рабочих графиков.
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