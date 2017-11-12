На обломках рухнувшей многоэтажки в Ижевске задержали мародеров

Глава Удмуртии Бречалов рассказал, что на месте частичного обрушения дома в Ижевске была предпринята попытка мародерства.
Ижевские правоохранители пресекли попытку мародерства на обломках рухнувшего подъезда ижевской многоэтажки. Об этом в воскресенье рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики: «Вывозились, естественно, обломки, мусор, там оставались какие-то личные вещи. И попытка была. Но она пресечена была в первые минуты».
Это была единственная попытка, других случаев мародерства правоохранители не допустили, передает слова Бречалова «Интерфакс».
Напомним, взрыв газа в жилом доме в Ижевске прогремел днем 9 ноября. При взрыве обрушился пятый подъезд. Погибли семь человек, в том числе двое детей. Сейчас уцелевших жильцов уже пускают в их квартиры, чтобы они оценили ущерб. По словам Бречалова, еще два подъезда дома непригодны для жилья и восстановлению не подлежат. Всего в трех подъездах проживали около 300 человек.
Виновником взрыва, по данным следствия, стал житель квартиры на третьем этаже Александр Копытов, в настоящее время он арестован. Следователи полагают, что мужчина намеренно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения. Сам Копытов признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, голоса смолкали, когда он включал газ.
Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики: «Вывозились, естественно, обломки, мусор, там оставались какие-то личные вещи. И попытка была. Но она пресечена была в первые минуты».
Это была единственная попытка, других случаев мародерства правоохранители не допустили, передает слова Бречалова «Интерфакс».
Напомним, взрыв газа в жилом доме в Ижевске прогремел днем 9 ноября. При взрыве обрушился пятый подъезд. Погибли семь человек, в том числе двое детей. Сейчас уцелевших жильцов уже пускают в их квартиры, чтобы они оценили ущерб. По словам Бречалова, еще два подъезда дома непригодны для жилья и восстановлению не подлежат. Всего в трех подъездах проживали около 300 человек.
Виновником взрыва, по данным следствия, стал житель квартиры на третьем этаже Александр Копытов, в настоящее время он арестован. Следователи полагают, что мужчина намеренно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения. Сам Копытов признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, голоса смолкали, когда он включал газ.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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