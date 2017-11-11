Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в ижевской многоэтажке

Суд арестовал Александра Копытова, которого обвиняют в частичном обрушении дома в Ижевске и гибели семи человек.
Октябрьский районный суд Ижевска арестовал на два месяца Александра Копытова, обвиняемого по делу о взрыве в доме на улице Удмуртской, сообщает ТАСС.
Копытов обвиняется по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Об аресте ходатайствовало следствие. Копытов с ходатайством согласился и частично признал свою вину.
Напомним, взрыв газа в жилом доме в Ижевске прогремел днем 9 ноября. При взрыве обрушился пятый подъезд. Погибли семь человек, в том числе двое детей. Копытов проживал на третьем этаже этого подъезда в квартире, где был эпицентр взрыва. В беседе со следователями Копытов признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, голоса смолкали, когда он включал газ.
Следователи полагают, что мужчина решил разом уничтожить своих предполагаемых врагов и специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире. Копытову назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Следователь сообщил, что обвиняемый нигде не работал и ранее употреблял наркотики.
Копытов обвиняется по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Об аресте ходатайствовало следствие. Копытов с ходатайством согласился и частично признал свою вину.
Напомним, взрыв газа в жилом доме в Ижевске прогремел днем 9 ноября. При взрыве обрушился пятый подъезд. Погибли семь человек, в том числе двое детей. Копытов проживал на третьем этаже этого подъезда в квартире, где был эпицентр взрыва. В беседе со следователями Копытов признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, голоса смолкали, когда он включал газ.
Следователи полагают, что мужчина решил разом уничтожить своих предполагаемых врагов и специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире. Копытову назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Следователь сообщил, что обвиняемый нигде не работал и ранее употреблял наркотики.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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