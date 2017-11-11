Обвиняемый по делу о взрыве в ижевской многоэтажке признал вину

Александр Копытов, обвиняемый в убийстве семи человек при обрушении ижевской многоэтажки, частично признал свою вину.
Житель Ижевска Александр Копытов, обвиняемый в убийстве соседей по дому, частично признал свою вину. Об этом в субботу сообщил следователь в Октябрьском районном суде Ижевска.
На вопрос судьи о том, отрицает ли он свою причастность к преступлениям, Копытов ответил отрицательно, передает ТАСС.
Задержанному предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Следствие ходатайствует о его аресте. Копытов с ходатайством согласился.
Напомним, взрыв газа в жилом доме в Ижевске прогремел днем 9 ноября. При взрыве обрушился пятый подъезд. Погибли семь человек, в том числе двое детей. Копытов проживал на третьем этаже этого подъезда, в квартире, где был эпицентр взрыва. В беседе со следователями Копытов признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, голоса смолкали, когда он включал газ.
Следователи полагают, что мужчина решил разом уничтожить своих предполагаемых врагов и специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире. Копытову назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Следователь сообщил, что обвиняемый ранее употреблял наркотики.
На вопрос судьи о том, отрицает ли он свою причастность к преступлениям, Копытов ответил отрицательно, передает ТАСС.
Задержанному предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Следствие ходатайствует о его аресте. Копытов с ходатайством согласился.
Напомним, взрыв газа в жилом доме в Ижевске прогремел днем 9 ноября. При взрыве обрушился пятый подъезд. Погибли семь человек, в том числе двое детей. Копытов проживал на третьем этаже этого подъезда, в квартире, где был эпицентр взрыва. В беседе со следователями Копытов признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, голоса смолкали, когда он включал газ.
Следователи полагают, что мужчина решил разом уничтожить своих предполагаемых врагов и специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире. Копытову назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Следователь сообщил, что обвиняемый ранее употреблял наркотики.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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