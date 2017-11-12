Разоблачение Марии Максаковой: роковые мужчины и скандалы оперной дивы

Политическая мелодрама в трех действиях с разоблачением громкой постановки и роковые мужчины Марии Максаковой — в программе «Новые русские сенсации»
Мария Максакова колесит по Киеву, чтобы со всем миром поделиться болью.
Мария Максакова: «Это мое глубокое убеждение: Украина меня спасла от того беспредела, который был бы завершен, потому что они начали с Дениса, закончили бы все равно мной и глумлением надо мной. Это ужас».
Драма, в которой певица Мария Максакова исполняет главную женскую партию первым голосом, на Украине всегда идет с аншлагом. Очередной триумф оперной дивы прерывается неприятным вопросом не из той оперы. О бывшем супруге замолвите слово? Позже, конечно, все узнают правду о главном злодее этой постановки -
российском предпринимателе Владимире Тюрине. Авторитетный бизнесмен и меценат в ее печальных глазах он — часть той силы, что вечно хочет зла.
Мария Максакова: «Я убеждена, что, если то же самое произошло бы в России, никто бы это до конца не расследовал. Я бы осталась один на один с этим самым Тюриным».
Ровно год назад вместе с депутатской неприкосновенностью мужа Марии Максаковой Дениса Вороненкова закончилась и ее сладкая жизнь в России. Когда запахло жареным, Максакова и Вороненков на семейном совете решили бежать. По законам конспирации, уходили по одному, через Германию на Украину. А толерантная украинская публика быстро простила красивой женщине прежний репертуар. Теперь каждое ее появление на экране — это совсем другая песня. За этот год певица столько раз прощалась с немытой Россией, что не успевала выходить на поклон. Перекрасившийся коммунист Вороненков заменил ей всё: Родину, маму, двоих детей. Началась жизнь с чистого листа — на гербовой бумаге с трезубцем.
Сюжет триллера утвержден на самом высоком уровне. Спецслужбы России, у которых были личные счеты с Вороненковым, якобы уговорили Владимира Тюрина свести старые счеты с Максаковой. Настоящие профессионалы охраняли Дениса Вороненкова, пока он был жив, а затем по горячим следам раскрыли его громкое заказное убийство. Но зачем певица тайно встречалась с Михаилом Саакашвили? Кто помогал Максаковой и Вороненкову бежать на Украину? Почему певица хотела выйти замуж за продавца ювелирки из Турции? А Николай Басков в последний момент испугался жениться на Максаковой? И почему сейчас Максакова кричит, что ее второго мужа убил первый, но молчит, что сама звонила Тюрину после убийства Вороненкова? Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Новые русские сенсации».
Мария Максакова: «Это мое глубокое убеждение: Украина меня спасла от того беспредела, который был бы завершен, потому что они начали с Дениса, закончили бы все равно мной и глумлением надо мной. Это ужас».
Драма, в которой певица Мария Максакова исполняет главную женскую партию первым голосом, на Украине всегда идет с аншлагом. Очередной триумф оперной дивы прерывается неприятным вопросом не из той оперы. О бывшем супруге замолвите слово? Позже, конечно, все узнают правду о главном злодее этой постановки -
российском предпринимателе Владимире Тюрине. Авторитетный бизнесмен и меценат в ее печальных глазах он — часть той силы, что вечно хочет зла.
Мария Максакова: «Я убеждена, что, если то же самое произошло бы в России, никто бы это до конца не расследовал. Я бы осталась один на один с этим самым Тюриным».
Ровно год назад вместе с депутатской неприкосновенностью мужа Марии Максаковой Дениса Вороненкова закончилась и ее сладкая жизнь в России. Когда запахло жареным, Максакова и Вороненков на семейном совете решили бежать. По законам конспирации, уходили по одному, через Германию на Украину. А толерантная украинская публика быстро простила красивой женщине прежний репертуар. Теперь каждое ее появление на экране — это совсем другая песня. За этот год певица столько раз прощалась с немытой Россией, что не успевала выходить на поклон. Перекрасившийся коммунист Вороненков заменил ей всё: Родину, маму, двоих детей. Началась жизнь с чистого листа — на гербовой бумаге с трезубцем.
Сюжет триллера утвержден на самом высоком уровне. Спецслужбы России, у которых были личные счеты с Вороненковым, якобы уговорили Владимира Тюрина свести старые счеты с Максаковой. Настоящие профессионалы охраняли Дениса Вороненкова, пока он был жив, а затем по горячим следам раскрыли его громкое заказное убийство. Но зачем певица тайно встречалась с Михаилом Саакашвили? Кто помогал Максаковой и Вороненкову бежать на Украину? Почему певица хотела выйти замуж за продавца ювелирки из Турции? А Николай Басков в последний момент испугался жениться на Максаковой? И почему сейчас Максакова кричит, что ее второго мужа убил первый, но молчит, что сама звонила Тюрину после убийства Вороненкова? Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Новые русские сенсации».
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