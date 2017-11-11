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    Большой театр откроет предпродажу билетов на балет Серебренникова «Нуреев»

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    Большой театр откроет предпродажу билетов на балет Серебренникова «Нуреев»

    Большой театр откроет предпродажу билетов на балет Серебренникова «Нуреев»

    Руководство Большого театра 18 ноября начнет специальную программу предварительной продажи билетов на балет «Нуреев».

    Руководство Большого театра вводит предварительную продажу на балет Кирилла Серебренникова «Нуреев». Премьера балета назначена на 9 и 10 декабря, но билеты будут продавать с 18 ноября, причем их сделают именными, сообщается на сайте Большого театра.

    Из сообщения Большого театра: «В связи с повышенным спросом театр вводит специальную программу предварительной продажи билетов на балет „Нуреев“. Количество билетов, поступающих в предварительную продажу, ограничено (по 500 билетов на каждый спектакль).Предварительная продажа билетов будет производиться 18 ноября 2017 года начиная с 10 часов в кассах, расположенных в административном здании театра. Приобрести билеты можно лишь для личного посещения спектакля».

    Билеты можно будет купить только по паспорту, причем документ проверят на входе в театр. На один паспорт нельзя будет купить больше одного билета, запрещено также менять имя в билете. Если же зритель захочет вернуть билет до начала спектакля, ему придется лично подать в кассу театра заявление об отказе с объяснением причины.

    смотретьБольшой скандал в Большом: перенос премьеры балета Серебренникова вызвал небывалый ажиотаж
    Большой скандал в Большом: перенос премьеры балета Серебренникова вызвал небывалый ажиотаж
    Режиссером балета «Нуреев» стал Кирилл Серебренников. Над хореографией работал Юрий Посохов. Премьера балета должна была состояться в июле, но ее перенесли на май 2018 года. Руководство Большого театра объяснило перенос тем, что спектакль еще «сырой». Однако в сентябре гендиректор Большого Владимир Урин заявил, что спектакль уже «можно выпустить» и попытался добиться встречи с арестованным Серебренниковым, чтобы тот принял решение о дате премьеры. В октябре суд продлил срок домашнего ареста обвиняемому в мошенничестве режиссеру и не отпустил его ни на съемки фильма в Петербург, ни в театр.

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