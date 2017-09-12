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  • 12.09, 17:09
    Директор Большого театра попросил СК о встрече с Серебренниковым. Большой театр, Следственный комитет, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДиректор Большого театра попросил СК о встрече с Серебренниковым

    Директор Большого театра попросил СК о встрече с Серебренниковым

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    Директор Большого театра попросил СК о встрече с Серебренниковым

    Директор Большого театра попросил СК о встрече с Серебренниковым

      Гендиректор Большого театра попросил у следователей разрешения обсудить с режиссером Серебренниковым балет «Нуреев».

      Гендиректор Большого театра Владимир Урин обратился в Следственный комитет с просьбой разрешить ему встретиться с режиссером Кириллом Серебренниковым. Урин намерен обсудить с Серебренниковым судьбу балета «Нуреев».

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      Напомним, премьера балета Серебренникова «Нуреев» перенесена на май 2018 года. Руководство Большого театра сочло, что спектакль еще «сырой».

      Владимир Урин, гендиректор Большого театра: «С моей точки зрения, по линии Кирилла Семеновича многое сделано. Спектакль, с моей точки зрения, можно выпустить. Но сейчас это будет зависеть от одного конкретного человека — какое решение примет Кирилл Серебренников, разрешит ли он нам выпускать спектакль без него, или мы будем ждать, пока разрешится ситуация. Как только наша встреча состоится, я сразу сообщу».

      Урин уточнил, что обращался в СК письменно и по телефону и сейчас ждет официального ответа, передает «Интерфакс».

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      Режиссера Кирилла Серебренникова подозревают в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». В настоящее время режиссер находится под домашним арестом в своей квартире в Москве, без разрешения следствия он не может появляться в театре и участвовать в съемках, а также пользоваться любыми средствами связи.

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