Телеканал ТВЦ выразил соболезнования родным и близким Ноткина

Телеканал ТВЦ подтвердил смерть телеведущего Бориса Ноткина, которого нашли мертвым в Подмосковье. Тяжело больной журналист покончил с собой.
Телеведущий Борис Ноткин в субботу был найден мертвым в Одинцовском районе Подмосковья. В последнее время он был тяжело болен, сообщил ТВЦ.
Телеканал выразил глубокие соболезнования родным и близким Бориса Ноткина.
Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил ТАСС, что журналист застрелился из ружья, оставив предсмертную записку. Стало известно, что у 75-летнего мужчины был диагностирован неоперабельный рак 4-й стадии.
Сейчас на месте ЧП работают следователи, по факту смерти журналиста начата доследственная проверка.
Борис Ноткин — советский и российский журналист, был руководителем и ведущим программы «Приглашает Борис Ноткин» на телеканале «ТВ Центр». Дважды номинировался на премию «ТЭФИ» (в 1995 и 1996 годах).
Телеканал выразил глубокие соболезнования родным и близким Бориса Ноткина.
Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил ТАСС, что журналист застрелился из ружья, оставив предсмертную записку. Стало известно, что у 75-летнего мужчины был диагностирован неоперабельный рак 4-й стадии.
Сейчас на месте ЧП работают следователи, по факту смерти журналиста начата доследственная проверка.
Борис Ноткин — советский и российский журналист, был руководителем и ведущим программы «Приглашает Борис Ноткин» на телеканале «ТВ Центр». Дважды номинировался на премию «ТЭФИ» (в 1995 и 1996 годах).
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