Телеведущий Борис Ноткин оставил записку перед самоубийством

Источник подтвердил, что телеведущий Борис Ноткин, которого нашли мертвым в Подмосковье, покончил с собой.
По данным источника, журналист застрелился из ружья, оставив записку, передает ТАСС.
Также сообщается, что 75-летний Ноткин тяжело болел — у него был диагностирован неоперабельный рак 4-й стадии.
Напомним, сегодня телеведущий был найден мертвым в поселке Рождествено в Одинцовском районе Подмосковья. Сейчас на месте ЧП работают сыщики, по факту смерти журналиста начата доследственная проверка.
Борис Ноткин — советский и российский журналист, был руководителем и ведущим программы «Приглашает Борис Ноткин» на телеканале «ТВ Центр». Дважды номинировался на премию «ТЭФИ» (в 1995 и 1996 годах).
Также сообщается, что 75-летний Ноткин тяжело болел — у него был диагностирован неоперабельный рак 4-й стадии.
Напомним, сегодня телеведущий был найден мертвым в поселке Рождествено в Одинцовском районе Подмосковья. Сейчас на месте ЧП работают сыщики, по факту смерти журналиста начата доследственная проверка.
Борис Ноткин — советский и российский журналист, был руководителем и ведущим программы «Приглашает Борис Ноткин» на телеканале «ТВ Центр». Дважды номинировался на премию «ТЭФИ» (в 1995 и 1996 годах).
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