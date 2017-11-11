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    Телеведущий Борис Ноткин оставил записку перед самоубийством

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    • Фото: Мудрац Александра / ТАСС
    Телеведущий Борис Ноткин оставил записку перед самоубийством

    Телеведущий Борис Ноткин оставил записку перед самоубийством

    Телеведущий Борис Ноткин оставил записку перед самоубийством
  • Фото: Мудрац Александра / ТАСС

    • Источник подтвердил, что телеведущий Борис Ноткин, которого нашли мертвым в Подмосковье, покончил с собой.

    По данным источника, журналист застрелился из ружья, оставив записку, передает ТАСС.

    Также сообщается, что 75-летний Ноткин тяжело болел — у него был диагностирован неоперабельный рак 4-й стадии.

    Напомним, сегодня телеведущий был найден мертвым в поселке Рождествено в Одинцовском районе Подмосковья. Сейчас на месте ЧП работают сыщики, по факту смерти журналиста начата доследственная проверка.

    Борис Ноткин — советский и российский журналист, был руководителем и ведущим программы «Приглашает Борис Ноткин» на телеканале «ТВ Центр». Дважды номинировался на премию «ТЭФИ» (в 1995 и 1996 годах).

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