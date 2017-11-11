Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение

    СМИ сообщили о гибели телеведущего Бориса Ноткина

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    СМИ сообщили о гибели телеведущего Бориса Ноткина

    СМИ сообщили о гибели телеведущего Бориса Ноткина

    СМИ сообщили о гибели телеведущего Бориса Ноткина
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Источники в правоохранительных органах сообщили о смерти телеведущего Бориса Ноткина.

    Тело телеведущего Бориса Ноткина обнаружили в доме в поселке Рождествено в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию о смерти Ноткина подтвердил также источник РИА Новости.

    В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили факт обнаружения тела мужчина 1942 года рождения, но отказались назвать его имя.

    Борис Ноткин — советский и российский телеведущий, член Академии российского телевидения, один из руководителей канала «ТВ Центр», ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин» на этом же телеканале. Последний выпуск передачи вышел в эфир в марте этого года.

    Ноткин дважды номинировался на телевизионную премию «ТЭФИ» — в 1995 и 1996 годах.

    По некоторым, пока не подтвержденным сообщениям, 75-летний Ноткин был смертельно болен и покончил с собой.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru