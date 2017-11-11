СМИ сообщили о гибели телеведущего Бориса Ноткина

Источники в правоохранительных органах сообщили о смерти телеведущего Бориса Ноткина.
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Тело телеведущего Бориса Ноткина обнаружили в доме в поселке Рождествено в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию о смерти Ноткина подтвердил также источник РИА Новости.
В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили факт обнаружения тела мужчина 1942 года рождения, но отказались назвать его имя.
Борис Ноткин — советский и российский телеведущий, член Академии российского телевидения, один из руководителей канала «ТВ Центр», ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин» на этом же телеканале. Последний выпуск передачи вышел в эфир в марте этого года.
Ноткин дважды номинировался на телевизионную премию «ТЭФИ» — в 1995 и 1996 годах.
По некоторым, пока не подтвержденным сообщениям, 75-летний Ноткин был смертельно болен и покончил с собой.
В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили факт обнаружения тела мужчина 1942 года рождения, но отказались назвать его имя.
Борис Ноткин — советский и российский телеведущий, член Академии российского телевидения, один из руководителей канала «ТВ Центр», ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин» на этом же телеканале. Последний выпуск передачи вышел в эфир в марте этого года.
Ноткин дважды номинировался на телевизионную премию «ТЭФИ» — в 1995 и 1996 годах.
По некоторым, пока не подтвержденным сообщениям, 75-летний Ноткин был смертельно болен и покончил с собой.
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