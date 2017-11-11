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    Телеведущий Борис Ноткин мог застрелиться из-за неоперабельного рака

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Телеведущий Борис Ноткин мог застрелиться <nobr>из-за</nobr> неоперабельного рака

    Телеведущий Борис Ноткин мог застрелиться из-за неоперабельного рака

    Телеведущий Борис Ноткин мог застрелиться <nobr>из-за</nobr> неоперабельного рака
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • В Московской области выясняют обстоятельства смерти телеведущего Бориса Ноткина.

    Как сообщил источник, журналист мог покончить с собой из-за неизлечимой болезни. Ранее у телеведущего был диагностирован неоперабельный рак 4-й стадии, передает «Интерфакс».

    Борис Ноткин сегодня был найден мертвым в поселке Рождествено в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщает РИА Новости, рядом с телом 75-летнего журналиста нашли ружье.

    Борис Ноткин — советский и российский телеведущий, член Академии российского телевидения и один из руководителей канала «ТВ Центр». Был ведущим программы «Приглашает Борис Ноткин», последний выпуск которой вышел в эфир в марте этого года.

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