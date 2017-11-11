Телеведущий Борис Ноткин мог застрелиться из-за неоперабельного рака

В Московской области выясняют обстоятельства смерти телеведущего Бориса Ноткина.
Как сообщил источник, журналист мог покончить с собой из-за неизлечимой болезни. Ранее у телеведущего был диагностирован неоперабельный рак 4-й стадии, передает «Интерфакс».
Борис Ноткин сегодня был найден мертвым в поселке Рождествено в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщает РИА Новости, рядом с телом 75-летнего журналиста нашли ружье.
Борис Ноткин — советский и российский телеведущий, член Академии российского телевидения и один из руководителей канала «ТВ Центр». Был ведущим программы «Приглашает Борис Ноткин», последний выпуск которой вышел в эфир в марте этого года.
Борис Ноткин сегодня был найден мертвым в поселке Рождествено в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщает РИА Новости, рядом с телом 75-летнего журналиста нашли ружье.
Борис Ноткин — советский и российский телеведущий, член Академии российского телевидения и один из руководителей канала «ТВ Центр». Был ведущим программы «Приглашает Борис Ноткин», последний выпуск которой вышел в эфир в марте этого года.
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