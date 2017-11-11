Донецк содрогнулся от ударов «Градов»: кто толкает Киев к новой войне

Обстановка на
юго-востоке Украины обострилась в начале недели, когда десятки ракет, выпущенные украинскими «Градами», сотрясли вечернюю тишину и нарушили все договоренности о перемирии.
Это был обычный день, люди возвращались домой с работы, как вдруг с украинской стороны полетели снаряды. Батарея «Градов», реактивных снарядов, отработала по окраинам Донецка.
Санер Ахмедов, заместитель руководителя донецкого офиса СММ ОБСЕ, Донецкая народная республика: «На следующий день мы подтвердили 5 жертв среди гражданского населения, включая один случай с летальным исходом».
Исход этот случился на следующий день, когда трое мальчишек во дворе своей же школы нашли неразорвавшийся снаряд. Бабахнуло с запозданием. Один мальчик погиб, двое попали в реанимацию. Кадры украинского военного телевидения напоминают отчет о проделанной работе, позже сюжет быстренько вырежут из эфира. Мастер политического глумления, мистер Турчинов, прикасается к святому — вот они, снаряды ридненьки.
Из какого металла были сделаны «Грады», выпущенные на днях по Донецку, украинские политиканы умалчивают, мол, какая разница, ведь мы стреляем по террористам. Защитников Донбасса украинские политтехнологи называют «террористами», а BBC снимает про них популярное кино для благополучных янки. Бойцы ДНР базируются в 700 метрах от украинских позиций. Как выяснил корреспондент Вячеслав Немышев, ополченцы погибли от рук украинских диверсантов. Каждая ночь может стать последней и для этих солдат, которых в Киеве называют «ватниками».
Александр Захарченко, глава ДНР: «Мы ответили. Во время обстрела Донецка были уничтожены 3 артбатареи, 3 блиндажа и один командный пункт, который корректировал огонь по Донецку».
Военное телевидение Украины, как и положено, скрывает потери в этой бессмысленной войне. Так зачем же все это было так топорно слеплено — ноябрьские «Грады», смерть ребенка? Всю неделю в Раде кипели страсти. Депутаты кричали Порошенко, что надо порвать дипотношения с Россией. Порошенко нервничал и докладывал в ООН, что все под контролем. И в этот момент на территорию Донбасса полетели ракеты.
Олег Жданов, военный эксперт: «Как только события политические начинают набирать интенсивность, соответственно, и на фронте начинается обострение».
Тут еще и выборы на носу, а кресло под президентом Порошенко качается. Народ требует компенсации за утраченное в войне имущество. Похоже, украинскому лидеру и хочется, и колется, и ООН не разрешает. Не готов он рвать отношения с Россией. Бизнес пострадает. И к выборам нужно хоть что-то полезное сделать. Остановить войну в Донбассе, например. Вот тут беда. «Ватники», про которых снимают кино BBC, корнями вросли в донецкую землю. Голосовать за главу киевской шоколадной мафии они уж точно не будут, хотя бы потому что они живут вне его законов.
Санер Ахмедов, заместитель руководителя донецкого офиса СММ ОБСЕ, Донецкая народная республика: «На следующий день мы подтвердили 5 жертв среди гражданского населения, включая один случай с летальным исходом».
Исход этот случился на следующий день, когда трое мальчишек во дворе своей же школы нашли неразорвавшийся снаряд. Бабахнуло с запозданием. Один мальчик погиб, двое попали в реанимацию. Кадры украинского военного телевидения напоминают отчет о проделанной работе, позже сюжет быстренько вырежут из эфира. Мастер политического глумления, мистер Турчинов, прикасается к святому — вот они, снаряды ридненьки.
Из какого металла были сделаны «Грады», выпущенные на днях по Донецку, украинские политиканы умалчивают, мол, какая разница, ведь мы стреляем по террористам. Защитников Донбасса украинские политтехнологи называют «террористами», а BBC снимает про них популярное кино для благополучных янки. Бойцы ДНР базируются в 700 метрах от украинских позиций. Как выяснил корреспондент Вячеслав Немышев, ополченцы погибли от рук украинских диверсантов. Каждая ночь может стать последней и для этих солдат, которых в Киеве называют «ватниками».
Александр Захарченко, глава ДНР: «Мы ответили. Во время обстрела Донецка были уничтожены 3 артбатареи, 3 блиндажа и один командный пункт, который корректировал огонь по Донецку».
Военное телевидение Украины, как и положено, скрывает потери в этой бессмысленной войне. Так зачем же все это было так топорно слеплено — ноябрьские «Грады», смерть ребенка? Всю неделю в Раде кипели страсти. Депутаты кричали Порошенко, что надо порвать дипотношения с Россией. Порошенко нервничал и докладывал в ООН, что все под контролем. И в этот момент на территорию Донбасса полетели ракеты.
Олег Жданов, военный эксперт: «Как только события политические начинают набирать интенсивность, соответственно, и на фронте начинается обострение».
Тут еще и выборы на носу, а кресло под президентом Порошенко качается. Народ требует компенсации за утраченное в войне имущество. Похоже, украинскому лидеру и хочется, и колется, и ООН не разрешает. Не готов он рвать отношения с Россией. Бизнес пострадает. И к выборам нужно хоть что-то полезное сделать. Остановить войну в Донбассе, например. Вот тут беда. «Ватники», про которых снимают кино BBC, корнями вросли в донецкую землю. Голосовать за главу киевской шоколадной мафии они уж точно не будут, хотя бы потому что они живут вне его законов.
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