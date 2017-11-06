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Морские дьяволы
    Украинские силовики обстреляли улицы Донецка крупнокалиберными снарядами. войны и вооруженные конфликты, ДНР, Донецк, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраинские силовики обстреляли улицы Донецка крупнокалиберными снарядами

    Украинские силовики обстреляли улицы Донецка крупнокалиберными снарядами

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    Украинские силовики обстреляли улицы Донецка крупнокалиберными снарядами

    Украинские силовики обстреляли улицы Донецка крупнокалиберными снарядами

    Украинские силовики обстреляли улицы Донецка крупнокалиберными снарядами

      Этой ночью в жилых кварталах Донецка звучала канонада. Украинские силовики выпустили по городу почти тысячу снарядов крупного калибра, ракет и мин. Поселки Луганской народной республики подконтрольные Киеву войска атаковали из БМП и гранатометов.

      В ДНР украинская армия даже использовала реактивные системы залпового огня. Снаряды обрушились в том числе на жилые районы Донецка и поселка Спартак. Ранен один мирный житель. Погиб школьник, который бросил кирпич в неразорвавшийся снаряд, еще трое детей пострадали.

      Около 20 ракет взорвались рядом с фильтровальной станцией, где хранится более 250 тонн хлора. Лишь по счастливой случайности удалось избежать утечки и массового отравления.

      В селе Яковлевка в пригороде Ясиноватой из-за обстрелов украинских силовиков сгорела дача, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию города. В МЧС ДНР уточнили, что пожар уничтожил двухэтажный дом.

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