ДНР: ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли жилые районы Донецка

Власти ДНР сообщили, что украинская армия открыла огонь по Киевскому району Донецка и территории бывшего аэропорта.
По данным оперативного командования ДНР, огонь ведется из тяжелой артиллерии, в том числе систем залпового огня БМ-21 «Град». Снаряды попали в шесть жилых домов, в одном из них начался пожар.
Как подчеркивает «Донецкое агентство новостей», обстановка на линии разграничения сторон резко обострилась. Сообщается о нескольких машинах скорой, отправившихся в сторону линии фронта.
Также сегодня на западе Донецка трое детей 2007 года рождения подорвались на боеприпасе. В результате один школьник погиб, еще двое пострадали и были госпитализированы.
Напомним, что с 25 августа в Донбассе действует так называемое школьное перемирие, приуроченное к началу учебного года. Однако обстрелы в зоне конфликта все равно продолжаются.
Как подчеркивает «Донецкое агентство новостей», обстановка на линии разграничения сторон резко обострилась. Сообщается о нескольких машинах скорой, отправившихся в сторону линии фронта.
Также сегодня на западе Донецка трое детей 2007 года рождения подорвались на боеприпасе. В результате один школьник погиб, еще двое пострадали и были госпитализированы.
Напомним, что с 25 августа в Донбассе действует так называемое школьное перемирие, приуроченное к началу учебного года. Однако обстрелы в зоне конфликта все равно продолжаются.
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