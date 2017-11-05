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Звезды сошлись

    ДНР: ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли жилые районы Донецка

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    ДНР: ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли жилые районы Донецка

    ДНР: ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли жилые районы Донецка

    Власти ДНР сообщили, что украинская армия открыла огонь по Киевскому району Донецка и территории бывшего аэропорта.

    По данным оперативного командования ДНР, огонь ведется из тяжелой артиллерии, в том числе систем залпового огня БМ-21 «Град». Снаряды попали в шесть жилых домов, в одном из них начался пожар.

    Как подчеркивает «Донецкое агентство новостей», обстановка на линии разграничения сторон резко обострилась. Сообщается о нескольких машинах скорой, отправившихся в сторону линии фронта.

    Также сегодня на западе Донецка трое детей 2007 года рождения подорвались на боеприпасе. В результате один школьник погиб, еще двое пострадали и были госпитализированы.

    Напомним, что с 25 августа в Донбассе действует так называемое школьное перемирие, приуроченное к началу учебного года. Однако обстрелы в зоне конфликта все равно продолжаются.

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