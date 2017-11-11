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    Тело скончавшейся в Шанхае 14-летней школьницы-модели отправлено в Россию

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    Тело скончавшейся в Шанхае <nobr>14-летней</nobr> <nobr>школьницы-модели</nobr> отправлено в Россию

    Тело скончавшейся в Шанхае 14-летней школьницы-модели отправлено в Россию

    Тело скончавшейся в Шанхае <nobr>14-летней</nobr> <nobr>школьницы-модели</nobr> отправлено в Россию

    Тело юной модели из Перми, которая умерла в Шанхае после Недели моды, в ближайшее время будет доставлено в РФ.

    Тело ребенка доставят в Россию самолетом, сообщили в СК РФ.

    Российские следователи поблагодарили за содействие в репатриации тела россиянки Генеральное консульство РФ в Шанхае и русскую диаспору, а также губернатора Пермского края и авиакомпанию «Аэрофлот», сообщает РИА Новости.

    Отмечается, что на родине будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка.

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    Ранее сообщалось, что 14-летняя модель из Перми была приглашена выступить на китайском подиуме. Влада Дзюба не посещала школу, по 13 часов в день выходила на подиум и, по одной из версий, подорвала здоровье в результате истощения и рабских условий труда.

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    Спустя несколько дней после работы на неделе моды девочка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в клинику, через два дня она скоропостижно скончалась. Генеральный директор ESEE Model Management Чжэн И ранее заявлял СМИ, что смерть модели никак не связана с работой: якобы у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день продолжался восемь часов, а загруженность была умеренной.

    В российском генконсульстве в Шанхае заявляли, что причиной смерти девочки стала полиорганная недостаточность на фоне сепсиса и инфекционного поражения нервной системы.

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