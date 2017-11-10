МОК потребовал от российских лыжников вернуть несуществующую медаль

Шесть российских лыжников, попавших под санкции Международного олимпийского комитета, готовы оспаривать свое отстранение от Зимних игр не только в спортивном арбитраже, но и в гражданских судах. Такое заявление сегодня сделала Елена Вяльбе — глава Федерации лыжных гонок России.
Еще недавно казалось, что допинговый скандал сходит на нет: ВАДА закрыло дела десятков атлетов, не найдя нарушений, а Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на Игры в Южную Корею. И после этого опять звучат серьезные обвинения. В ситуации пытается разобраться спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.
Обвинения, предъявляемые российским лыжникам, много говорят о компетентности самой комиссии Освальда, занимающейся перепроверкой сочинских допинг-проб. Из последнего: от российских спортсменов теперь требуют вернуть еще и несуществующую в природе медаль. Просто в Швейцарии немного обсчитались. Или не просто. Эта трагедия абсурда вокруг темы участия российских олимпийцев в Играх в Пхенчхане к борьбе за чистоту спорта имеет отдаленное отношение, все больше напоминая беспрекословное выполнение политического заказа. И здесь все средства хороши.
Почему только теперь заговорили о готовности идти до конца в отстаивании права выступать на Олимпиадах? Да потому что обвинения, предъявленные российским лыжникам Легкову, Вылегжанину, Петухову и другим, не выдерживают никакой критики. Главное из них — обнаруженные царапины на контейнерах для перевозки допинг-проб компании Berlinger. Той самой компании, которая на весь мир заявляла: неавторизовано вскрыть их продукцию невозможно. После Олимпиады в Сочи прошло более 3,5 лет, два года назад все допинг-пробы российских атлетов были перевезены в специализированную лабораторию в швейцарской Лозанне. Никаких сколов, царапин, следов вскрытия до этого переезда выявлено не было.
И еще один довод, который почему-то не хотят услышать следователи МОК: большинство из наших олимпийцев, фигурирующих в докладе Макларена, до Олимпиады в Сочи месяцами находились на сборах за границей, участвовали и выигрывали этапы кубков мира в самых разных дисциплинах, то есть постоянно находились под неусыпным в прямом смысле слова надзором инспекторов Всемирного антидопингового агентства. Сотни сданных допинг-проб не выявили ничего.
По сути, вердикт комиссии Освальда о пожизненном отстранении наших спортсменов от участия в Олимпиадах — это запрет на профессию. Выход один: после апелляции в спортивный арбитраж подавать иски в гражданские суды иски о клевете к авторам так называемых докладов и расследований. Тем более что к спорту вся эта вакханалия имеет отдаленное отношение. Вот только времени остается все меньше. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
Обвинения, предъявляемые российским лыжникам, много говорят о компетентности самой комиссии Освальда, занимающейся перепроверкой сочинских допинг-проб. Из последнего: от российских спортсменов теперь требуют вернуть еще и несуществующую в природе медаль. Просто в Швейцарии немного обсчитались. Или не просто. Эта трагедия абсурда вокруг темы участия российских олимпийцев в Играх в Пхенчхане к борьбе за чистоту спорта имеет отдаленное отношение, все больше напоминая беспрекословное выполнение политического заказа. И здесь все средства хороши.
Почему только теперь заговорили о готовности идти до конца в отстаивании права выступать на Олимпиадах? Да потому что обвинения, предъявленные российским лыжникам Легкову, Вылегжанину, Петухову и другим, не выдерживают никакой критики. Главное из них — обнаруженные царапины на контейнерах для перевозки допинг-проб компании Berlinger. Той самой компании, которая на весь мир заявляла: неавторизовано вскрыть их продукцию невозможно. После Олимпиады в Сочи прошло более 3,5 лет, два года назад все допинг-пробы российских атлетов были перевезены в специализированную лабораторию в швейцарской Лозанне. Никаких сколов, царапин, следов вскрытия до этого переезда выявлено не было.
И еще один довод, который почему-то не хотят услышать следователи МОК: большинство из наших олимпийцев, фигурирующих в докладе Макларена, до Олимпиады в Сочи месяцами находились на сборах за границей, участвовали и выигрывали этапы кубков мира в самых разных дисциплинах, то есть постоянно находились под неусыпным в прямом смысле слова надзором инспекторов Всемирного антидопингового агентства. Сотни сданных допинг-проб не выявили ничего.
По сути, вердикт комиссии Освальда о пожизненном отстранении наших спортсменов от участия в Олимпиадах — это запрет на профессию. Выход один: после апелляции в спортивный арбитраж подавать иски в гражданские суды иски о клевете к авторам так называемых докладов и расследований. Тем более что к спорту вся эта вакханалия имеет отдаленное отношение. Вот только времени остается все меньше. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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