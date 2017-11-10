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    МОК потребовал от российских лыжников вернуть несуществующую медаль. допинг, лыжный спорт, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМОК потребовал от российских лыжников вернуть несуществующую медаль

    МОК потребовал от российских лыжников вернуть несуществующую медаль

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    МОК потребовал от российских лыжников вернуть несуществующую медаль

    МОК потребовал от российских лыжников вернуть несуществующую медаль

    МОК потребовал от российских лыжников вернуть несуществующую медаль

      Шесть российских лыжников, попавших под санкции Международного олимпийского комитета, готовы оспаривать свое отстранение от Зимних игр не только в спортивном арбитраже, но и в гражданских судах. Такое заявление сегодня сделала Елена Вяльбе — глава Федерации лыжных гонок России.

      Еще недавно казалось, что допинговый скандал сходит на нет: ВАДА закрыло дела десятков атлетов, не найдя нарушений, а Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на Игры в Южную Корею. И после этого опять звучат серьезные обвинения. В ситуации пытается разобраться спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.

      Обвинения, предъявляемые российским лыжникам, много говорят о компетентности самой комиссии Освальда, занимающейся перепроверкой сочинских допинг-проб. Из последнего: от российских спортсменов теперь требуют вернуть еще и несуществующую в природе медаль. Просто в Швейцарии немного обсчитались. Или не просто. Эта трагедия абсурда вокруг темы участия российских олимпийцев в Играх в Пхенчхане к борьбе за чистоту спорта имеет отдаленное отношение, все больше напоминая беспрекословное выполнение политического заказа. И здесь все средства хороши.

      Почему только теперь заговорили о готовности идти до конца в отстаивании права выступать на Олимпиадах? Да потому что обвинения, предъявленные российским лыжникам Легкову, Вылегжанину, Петухову и другим, не выдерживают никакой критики. Главное из них — обнаруженные царапины на контейнерах для перевозки допинг-проб компании Berlinger. Той самой компании, которая на весь мир заявляла: неавторизовано вскрыть их продукцию невозможно. После Олимпиады в Сочи прошло более 3,5 лет, два года назад все допинг-пробы российских атлетов были перевезены в специализированную лабораторию в швейцарской Лозанне. Никаких сколов, царапин, следов вскрытия до этого переезда выявлено не было.

      И еще один довод, который почему-то не хотят услышать следователи МОК: большинство из наших олимпийцев, фигурирующих в докладе Макларена, до Олимпиады в Сочи месяцами находились на сборах за границей, участвовали и выигрывали этапы кубков мира в самых разных дисциплинах, то есть постоянно находились под неусыпным в прямом смысле слова надзором инспекторов Всемирного антидопингового агентства. Сотни сданных допинг-проб не выявили ничего.

      По сути, вердикт комиссии Освальда о пожизненном отстранении наших спортсменов от участия в Олимпиадах — это запрет на профессию. Выход один: после апелляции в спортивный арбитраж подавать иски в гражданские суды иски о клевете к авторам так называемых докладов и расследований. Тем более что к спорту вся эта вакханалия имеет отдаленное отношение. Вот только времени остается все меньше. Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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