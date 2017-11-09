У Путина вызвала недоумение информация о царапинах на допинг-пробах россиян

На ситуацию с российскими спортсменами отреагировал Владимир Путин. Он дал понять, что новая порция обвинений в допинге, возможно, связана с предстоящими президентскими выборами в России. Точнее — с нагнетанием недовольства в стране перед голосованием. Путин еще раз заявил об отсутствии системы допинга на государственном уровне. Президент вынужден был обратиться к этой теме в Челябинске, где была запланирована совсем другая программа.

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Как хранились пробирки с допинг-пробами российских спортсменов в Лозанне, кто их там царапал или кусал? Отстранение российских лыжников от Олимпиад вызвало недоумение у российского президента. О новом громком скандале с допинг-пробами Путина сегодня спросили челябинские рабочие. Глава государства приехал на компрессорный завод перед началом форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.



Владимир Путин: «Главный тезис сегодня (в обвинениях РФ) заключается в том, что якобы на многих пробирках с пробами российских спортсменов обнаружены какие-то следы, как говорят, царапин, которые могут свидетельствовать о том, что пробирки вскрывались, были подменены».



Путин выразил мнение о том, что раздувание скандалов вокруг российских спортсменов имеет целью испортить отношение россиян к представителям власти.



Владимир Путин: «Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает».



Также в ходе визита Путина на завод вспомнили про знаменитый челябинский метеорит, спросили у президента о трудностях ведения бизнеса в России и про снижение ставок на ипотеку.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.