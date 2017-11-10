Трамп покинул прием в честь лидеров стран АТЭС, не поговорив с Путиным

Президенты РФ и США не пообщались на приеме в честь лидеров стран АТЭС. Американский лидер ушел с приема до его завершения.
Президент США Дональд Трамп покинул торжественный прием в честь лидеров стран АТЭС до его окончания, не поговорив с президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».
Ранее Путин кратко пообщался с Трампом на саммите АТЭС и пожал ему руку. Кроме того, сообщалось, что во время совместной фотографии Трамп встал по правую руку от российского президента, но на приеме президенты двух стран не сидели рядом, так что поговорить им так и не удалось.
Ранее американский лидер дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России. Но сегодня пресс-секретарь американского лидера сообщила, что полноценной встречи не будет из-за наложения графиков президентов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что встреча лидеров двух стран состоится в кулуарах саммита и пройдет она «на ногах».
Напомним, первая официальная встреча президентов РФ и США состоялась на саммите в Гамбурге. Разговор лидеров двух стран продолжался 2 часа 20 минут, хотя изначально был рассчитан приблизительно на полчаса.
Ранее Путин кратко пообщался с Трампом на саммите АТЭС и пожал ему руку. Кроме того, сообщалось, что во время совместной фотографии Трамп встал по правую руку от российского президента, но на приеме президенты двух стран не сидели рядом, так что поговорить им так и не удалось.
Ранее американский лидер дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России. Но сегодня пресс-секретарь американского лидера сообщила, что полноценной встречи не будет из-за наложения графиков президентов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что встреча лидеров двух стран состоится в кулуарах саммита и пройдет она «на ногах».
Напомним, первая официальная встреча президентов РФ и США состоялась на саммите в Гамбурге. Разговор лидеров двух стран продолжался 2 часа 20 минут, хотя изначально был рассчитан приблизительно на полчаса.
Комментарии