ФСБ возбудила дело о подготовке терактов активистами «Артподготовки»

В отношении задержанных активистов экстремистского движения «Артподготовка» возбуждены дела об участии в террористическом сообществе и подготовке терактов.
По данным правоохранительных органов, подозреваемые планировали 5 ноября устроить серию атак и поджогов. В частности, они собирались поджечь декорации и сухое сено на Манежной площади в Москве, а также повредить линии и опоры электропередач в центре столицы.
Для этого подозреваемые принесли с собой бензин, а также альпинистское оборудование. Однако довести свой замысел до конца они не смогли, так как были задержаны.
Как сообщает «Интерфакс», ФСБ возбудила уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Организация террористического сообщества и участие в нем». Двое из шести фигурантов уже арестованы.
Напомним, 5 ноября за участие в несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны более 350 человек. У них нашли маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, металлическую арматуру и ножи. Кроме того, 3 ноября в ФСБ сообщали, что пресекли деятельность движения «Артподготовка», члены которого планировали устроить поджоги административных зданий в День единства и спровоцировать массовые беспорядки.
Отметим, что лидер движения, признанного судом экстремистским, Вячеслав Мальцев, обвиняется в призывах к экстремистской деятельности и участии в террористическом сообществе. В настоящий момент он скрывается за границей, в связи с чем объявлен в международный розыск.
Для этого подозреваемые принесли с собой бензин, а также альпинистское оборудование. Однако довести свой замысел до конца они не смогли, так как были задержаны.
Как сообщает «Интерфакс», ФСБ возбудила уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Организация террористического сообщества и участие в нем». Двое из шести фигурантов уже арестованы.
Напомним, 5 ноября за участие в несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны более 350 человек. У них нашли маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, металлическую арматуру и ножи. Кроме того, 3 ноября в ФСБ сообщали, что пресекли деятельность движения «Артподготовка», члены которого планировали устроить поджоги административных зданий в День единства и спровоцировать массовые беспорядки.
Отметим, что лидер движения, признанного судом экстремистским, Вячеслав Мальцев, обвиняется в призывах к экстремистской деятельности и участии в террористическом сообществе. В настоящий момент он скрывается за границей, в связи с чем объявлен в международный розыск.
Комментарии