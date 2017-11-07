СК расследует ряд уголовных дел после незаконной акции в Москве

Главное следственное управление СК РФ расследует несколько уголовных дел после несанкционированной акции, которая прошла 5 ноября в Москве.
Уголовные дела расследуются по статьям «Призывы к массовым беспорядкам», «Призывы к осуществлению террористической деятельности», «Применение насилия в отношении представителей власти».
За несколько дней до акции в Сети появился видеоролик, содержащий призывы к беспорядкам и террористической деятельности в разных городах России. Кроме того, в Сети появилась информация, которая описывала способы «совершения преступления» и «противодействия сотрудникам правоохранительных органов». Это, как считают следователи, спровоцировало определенные группы граждан.
В результате 5 ноября благодаря слаженной работе следователей в Москве были задержаны более 350 человек, в том числе несовершеннолетние, которые нарушали общественный порядок.
ГСУ СК РФ: «Участники несанкционированных акций допрошены следователями в качестве свидетелей, у них проведены выемки, в ходе которых у некоторых участников изъяты многочисленные предметы, используемые для насильственных действий (черные маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, металлическая арматура, раскладные ножи, профессиональные рогатки с металлическими шарами, молотки, баллончики с газом и краской), а также символика организаций, запрещенных на территории России».
Речь идет о символике запрещенной в России «Артподготовки». Участники акции готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских.
Во время несанкционированной акции 5 ноября 48-летний мужчина несколько раз ударил сотрудника полиции, который решил проверить его документы. Теперь следствие ходатайствует об аресте нападавшего.
Между тем сегодня ФСБ обнародовала видеозапись задержания членов запрещенного движения «Артподготовка», которые планировали экстремистские акции на ноябрьские праздники.
За несколько дней до акции в Сети появился видеоролик, содержащий призывы к беспорядкам и террористической деятельности в разных городах России. Кроме того, в Сети появилась информация, которая описывала способы «совершения преступления» и «противодействия сотрудникам правоохранительных органов». Это, как считают следователи, спровоцировало определенные группы граждан.
В результате 5 ноября благодаря слаженной работе следователей в Москве были задержаны более 350 человек, в том числе несовершеннолетние, которые нарушали общественный порядок.
ГСУ СК РФ: «Участники несанкционированных акций допрошены следователями в качестве свидетелей, у них проведены выемки, в ходе которых у некоторых участников изъяты многочисленные предметы, используемые для насильственных действий (черные маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, металлическая арматура, раскладные ножи, профессиональные рогатки с металлическими шарами, молотки, баллончики с газом и краской), а также символика организаций, запрещенных на территории России».
Речь идет о символике запрещенной в России «Артподготовки». Участники акции готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских.
Во время несанкционированной акции 5 ноября 48-летний мужчина несколько раз ударил сотрудника полиции, который решил проверить его документы. Теперь следствие ходатайствует об аресте нападавшего.
Между тем сегодня ФСБ обнародовала видеозапись задержания членов запрещенного движения «Артподготовка», которые планировали экстремистские акции на ноябрьские праздники.
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