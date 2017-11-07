ФСБ опубликовала видео задержания экстремистов из «Артподготовки»

ФСБ обнародовала видеозапись задержания членов запрещенного движения «Артподготовка», которые планировали экстремистские акции на ноябрьские праздники.
Как следует из опубликованных кадров, спецназу пришлось штурмом брать несколько квартир. На видео также показаны компоненты самодельных взрывных устройств. Один из задержанных пояснил, что они были нужны для «пиротехники».
Ранее в ФСБ сообщили о том, что пресекли деятельность запрещенного движения «Артподготовка». Задержания и обыски прошли в Московском регионе, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове. Активисты «Артподготовки» планировали устроить поджоги административных зданий в День единства и спровоцировать массовые беспорядки. У задержанных были изъяты бутылки с зажигательной смесью.
Незарегистрированное общественное движение и одноименный интернет-проект «Артподготовка» организовал россиянин Вячеслав Мальцев. В июле этого года против него возбудили уголовное дело за призывы к экстремизму, но он успел уехать за границу. Движение «Артподготовка» признали экстремистским.
Ранее в ФСБ сообщили о том, что пресекли деятельность запрещенного движения «Артподготовка». Задержания и обыски прошли в Московском регионе, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове. Активисты «Артподготовки» планировали устроить поджоги административных зданий в День единства и спровоцировать массовые беспорядки. У задержанных были изъяты бутылки с зажигательной смесью.
Незарегистрированное общественное движение и одноименный интернет-проект «Артподготовка» организовал россиянин Вячеслав Мальцев. В июле этого года против него возбудили уголовное дело за призывы к экстремизму, но он успел уехать за границу. Движение «Артподготовка» признали экстремистским.
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