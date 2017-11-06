Полиция задержала во время незаконной акции в Москве более 300 человек

5 ноября в Москве задержали более 300 человек — за нарушения общественного порядка.
У многих задержанных изымали холодное и травматическое оружие, кастеты, аэрозольные баллончики с газом раздражающего действия, легко воспламеняющиеся жидкости, маски, очки, шлемы, другую защитную амуницию, а также атрибутику экстремистской организации «Артподготовка», сообщили в управлении МВД Москвы.
МВД Москвы: «В целях пресечения и предотвращения нарушений общественного порядка 5 ноября в центральной части города сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам города Москвы 302 человека».
Деятельность организации «Артподготовка» запрещена в РФ по решению суда.
Накануне в центре Москвы активисты пытались устроить несогласованную акцию. Ранее сообщалось о 263 задержанных. Подозреваемых доставляли в территориальные отделы полиции для разбирательств и составления протоколов об административных правонарушениях.
Ранее националист Вячеслав Мальцев, проживающий сейчас во Франции, призывал своих сторонников выйти в центр Москвы 5 ноября на несанкционированную акцию. 3 ноября ФСБ России сообщила о задержании членов ячейки движения, которые готовили экстремистские акции в Московском регионе в День народного единства — поджоги административных зданий и нападения на полицейских.
В России против Мальцева возбуждено уголовное дело по статье «Создание экстремистского сообщества».
МВД Москвы: «В целях пресечения и предотвращения нарушений общественного порядка 5 ноября в центральной части города сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам города Москвы 302 человека».
Деятельность организации «Артподготовка» запрещена в РФ по решению суда.
Накануне в центре Москвы активисты пытались устроить несогласованную акцию. Ранее сообщалось о 263 задержанных. Подозреваемых доставляли в территориальные отделы полиции для разбирательств и составления протоколов об административных правонарушениях.
Ранее националист Вячеслав Мальцев, проживающий сейчас во Франции, призывал своих сторонников выйти в центр Москвы 5 ноября на несанкционированную акцию. 3 ноября ФСБ России сообщила о задержании членов ячейки движения, которые готовили экстремистские акции в Московском регионе в День народного единства — поджоги административных зданий и нападения на полицейских.
В России против Мальцева возбуждено уголовное дело по статье «Создание экстремистского сообщества».
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