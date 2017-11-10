Пушков назвал американские СМИ, против которых в РФ могут ввести санкции

Ограничительные меры в ответ на принуждение телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США, скорее всего, введут в отношении четырех американских СМИ, заявил сенатор Алексей Пушков.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал четырех «кандидатов» на введение ограничительных мер в ответ на действия США против российского телеканала Russia Today. По мнению сенатора, ими могут стать CNN, «Голос Америки», «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время», передает РИА Новости.
Отдельно Пушков отметил деятельность «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время», которые в последнее время делают ставку на интернет-аудиторию.
Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике: «Это даже не СМИ, а орган пропаганды со стопроцентным финансированием из бюджета США, и этот доступ необходимо запретить».
По словам сенатора, в Совфеде сейчас обсуждают целый комплекс возможных ответных мер на притеснение RT в США, и исполнительные органы власти будут принимать конкретные решения.
В Госдуме координацию работы по разработке ответных мер поручили вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Депутат отметил, что в рамках зеркальных мер Госдума может принять закон, приравнивающий американские СМИ, работающие в России, к иностранным агентам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ последует уже на следующей неделе.
Напомним, ранее американский Минюст потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. В ответ глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что Россия зеркально ответит на требование властей США. А в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что власти США своими требованиями к телеканалу RT демонстрируют пример применения двойных стандартов, а также сознательно идут по пути ухудшения отношений.
Отдельно Пушков отметил деятельность «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время», которые в последнее время делают ставку на интернет-аудиторию.
Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике: «Это даже не СМИ, а орган пропаганды со стопроцентным финансированием из бюджета США, и этот доступ необходимо запретить».
По словам сенатора, в Совфеде сейчас обсуждают целый комплекс возможных ответных мер на притеснение RT в США, и исполнительные органы власти будут принимать конкретные решения.
В Госдуме координацию работы по разработке ответных мер поручили вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Депутат отметил, что в рамках зеркальных мер Госдума может принять закон, приравнивающий американские СМИ, работающие в России, к иностранным агентам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ последует уже на следующей неделе.
Напомним, ранее американский Минюст потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. В ответ глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что Россия зеркально ответит на требование властей США. А в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что власти США своими требованиями к телеканалу RT демонстрируют пример применения двойных стандартов, а также сознательно идут по пути ухудшения отношений.
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