Во Вьетнаме первое мероприятие саммита АТЭС прошло без Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп не появился в первом мероприятии саммита
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который сегодня стартовал во вьетнамском Дананге.
Без участия главы Белого дома прошла встреча лидеров экономик АТЭС с членами Делового консультативного совета. Приехавших на форум лидеров встретил президент Вьетнама Чан Дай Куанг, после чего собравшиеся направились в зал и заняли места в президиуме. Владимир Путин вошел в зал вместе с вьетнамским коллегой и председателем КНР Си Цзиньпином. По информации «Интерфакса», на встрече не оказалось Дональда Трампа, его место в президиуме к моменту начала заседания оставалось пустым.
Встреча глав экономик форума АТЭС с членами Делового консультативного совета — это первое мероприятие саммита. Не только в нем принимает участие Владимир Путин, он также будет присутствовать на рабочих заседаниях АТЭС и проведет ряд двусторонних встреч на полях форума.
Переговоры президентов России и США остаются под вопросом. СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома сообщили, что лидеры двух стран в Дананге не встретятся из-за различий в расписаниях. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что согласование встречи продолжается, но «ясности пока нет». «От наших американских коллег поступает противоречивая информация», — констатировал он.
Ранее Трамп дважды говорил о своем желании пообщаться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить северокорейский, украинский и сирийский вопросы. Российская сторона выразила готовность провести такую встречу.
Встреча глав экономик форума АТЭС с членами Делового консультативного совета — это первое мероприятие саммита. Не только в нем принимает участие Владимир Путин, он также будет присутствовать на рабочих заседаниях АТЭС и проведет ряд двусторонних встреч на полях форума.
Переговоры президентов России и США остаются под вопросом. СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома сообщили, что лидеры двух стран в Дананге не встретятся из-за различий в расписаниях. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что согласование встречи продолжается, но «ясности пока нет». «От наших американских коллег поступает противоречивая информация», — констатировал он.
Ранее Трамп дважды говорил о своем желании пообщаться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить северокорейский, украинский и сирийский вопросы. Российская сторона выразила готовность провести такую встречу.
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