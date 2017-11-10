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    Во Вьетнаме первое мероприятие саммита АТЭС прошло без Дональда Трампа

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    Во Вьетнаме первое мероприятие саммита АТЭС прошло без Дональда Трампа

    Во Вьетнаме первое мероприятие саммита АТЭС прошло без Дональда Трампа

    Во Вьетнаме первое мероприятие саммита АТЭС прошло без Дональда Трампа
  • Фото: Reuters © 2017

    • Президент США Дональд Трамп не появился в первом мероприятии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который сегодня стартовал во вьетнамском Дананге.

    Без участия главы Белого дома прошла встреча лидеров экономик АТЭС с членами Делового консультативного совета. Приехавших на форум лидеров встретил президент Вьетнама Чан Дай Куанг, после чего собравшиеся направились в зал и заняли места в президиуме. Владимир Путин вошел в зал вместе с вьетнамским коллегой и председателем КНР Си Цзиньпином. По информации «Интерфакса», на встрече не оказалось Дональда Трампа, его место в президиуме к моменту начала заседания оставалось пустым.

    Встреча глав экономик форума АТЭС с членами Делового консультативного совета — это первое мероприятие саммита. Не только в нем принимает участие Владимир Путин, он также будет присутствовать на рабочих заседаниях АТЭС и проведет ряд двусторонних встреч на полях форума.

    смотретьВладимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС
    Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС
    Переговоры президентов России и США остаются под вопросом. СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома сообщили, что лидеры двух стран в Дананге не встретятся из-за различий в расписаниях. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что согласование встречи продолжается, но «ясности пока нет». «От наших американских коллег поступает противоречивая информация», — констатировал он.

    Ранее Трамп дважды говорил о своем желании пообщаться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить северокорейский, украинский и сирийский вопросы. Российская сторона выразила готовность провести такую встречу.

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